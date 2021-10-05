台股依舊很有吸引力。金管會5日公布，9月外資淨匯入29.1億美元（約合新台幣811億元），是近四個月的單月最大淨匯入量，且累計前9月外資淨匯入金額達103.64億美元，即有近2900億元外資淨流入，創五年來同期外資最大淨匯入量。

到9月底外資累計淨匯入總金額為2188.64億美元，換算新台幣後重新站回6兆元，代表留在台灣投資的外資金額仍高。

至於陸資到9月底淨匯入餘額為2900萬美元左右，9月單月是淨匯出約1200萬美元，陸資投資台灣上限是5億美元，目前僅占額度的5.8％，是近8個月新低。

據金管會統計，2021年截至9月30日止，外資買進上市股票總金額約新台幣16兆9522.87億元，賣出上市股票總金額約新台幣17兆4404.59億元，累計是賣超上市股票約新台幣4881.72億元。

同時間，外資買進上櫃股票總金額約新台幣24693.95億元，賣出上櫃股票總金額約新台幣24888.22億元，累計賣超上櫃股票約新台幣194.27億元。