啟發投顧分析師楊基政表示，台股5日反彈52點，並留下200點下影線，收在16460點，成交值3281億元，上市櫃指數持續面臨200日均線保衛戰，盤面弱勢指標大立光、智邦、日月光持續探底，被動元件國巨、華新科、奇力新則為破低翻。隨國際股市維持弱勢整理型態，預期大盤後續將呈箱型下移整理，由跌深股反彈為主，持股不宜過高，待指數重新攻克月線，新主流出線後再進場加碼即可。

至於本周納入投資組合的力肯，受惠8月營收成長高，股價經整理後仍有機會震盪盤堅。