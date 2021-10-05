逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:202021/10/05 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股5日反彈52點，並留下200點下影線，收在16460點，成交值3281億元，上市櫃指數持續面臨200日均線保衛戰，盤面弱勢指標大立光、智邦、日月光持續探底，被動元件國巨、華新科、奇力新則為破低翻。隨國際股市維持弱勢整理型態，預期大盤後續將呈箱型下移整理，由跌深股反彈為主，持股不宜過高，待指數重新攻克月線，新主流出線後再進場加碼即可。 至於本周納入投資組合的力肯，受惠8月營收成長高，股價經整理後仍有機會震盪盤堅。 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠 #大立光 #華新科 #奇力新 #力肯 #智邦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師黃勇文 17:202021/10/05 財經 今日股市備忘錄 04:102021/10/05 證券．權證 ABF三雄跌深 外資齊護航 04:102021/10/05 證券．權證 1米87跳破全國 李晴晴樂摘金 04:102021/10/05 運動天地 林清池 續掌橡膠暨彈性體公會 04:102021/10/05 產業特刊 《台北股市》土洋續對作 外資第6日賣超163億元 15:092021/10/05 財經 藍轟蔡其昌說謊護航3Q 淪政治打手 04:102021/10/05 政治要聞 群創攜手戴爾 推動智造轉型 14:572021/10/05 財經 消費商機潛力大 電商長線看俏 04:102021/10/05 投資理財 專家傳真－2022是好（虎）年 04:102021/10/05 專題周報 5G晶片夯 聯發科明年會更好 04:102021/10/05 證券．權證 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 陸爆缺電荒 解藥在這大國手上？專家直呼：角色超關鍵 - 財經 房東注意 財政部針對「囤房包租公、婆」查稅 影響1734人 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 老美逼交機密！台積電、三星難逃鴻門宴 陸廠卻躲過風暴 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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