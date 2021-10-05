第58屆金馬獎今(5日)下午5點半準時公布入圍名單，由金馬影后謝盈萱以及去年憑《無聲》拿下最佳新演員陳姸霏揭曉。今年競爭依舊激烈，包括賈靜雯和王淨母女檔、張鈞甯以及金馬影后陳湘琪、林嘉欣等都有望入圍，此外，張震、邱澤、林柏宏、香港影帝吳鎮宇等男星，也是提名影帝的熱門人選，究竟最後誰能入圍？稍早入圍名單已揭曉，吳慷仁、張鈞甯與許瑋甯也被點名為本屆最大遺珠。

金馬58入圍名單稍早揭曉，由吳鎮宇主演的《濁水漂流》入圍12項提名最風光，鍾孟宏執導《瀑布》與九把刀電影《月老》則分別入圍11項獎緊追再後。金馬執委會執行長聞天祥特別提到，入圍影帝的柯震東今年共報名3部作品，認為柯震東在《金錢男孩》飾演男妓有突破性演出，成功表達出角色以肉體營生的憂傷。

至於影帝入圍遺珠的部分，聞天祥表示像楊祐寧、馬志翔、林柏宏、范少勳都有很大突破，但最大遺珠是《我沒有談的那場戀愛》的吳慷仁；而影后入圍的大遺珠則是《緝魂》的張鈞甯與《當男人戀愛時》的許瑋甯。

金馬58入圍名單：

最佳劇情片

《緝魂》

《瀑布》

《濁水漂流》

《美國女孩》

《月老》

最佳導演

程偉豪 緝魂

羅卓瑤 花果飄零

鍾孟宏 瀑布

李駿碩 濁水漂流

何蔚庭、胡至欣 青春弒戀

最佳男主角

鄭人碩 角頭-浪流連

張震 緝魂

邱澤 當男人戀愛時

吳鎮宇 濁水漂流

柯震東 金錢男孩

最佳女主角

陳湘琪 修行

賈靜雯 瀑布

王淨 瀑布

林嘉欣 美國女孩

方郁婷 美國女孩

最佳男配角

龍劭華 角頭-浪流連

劉冠廷 詭扯

謝君豪 濁水漂流

柯煒林 濁水漂流

馬志翔 月老

最佳女配角

鍾欣凌 當男人戀愛時

李麗珍 濁水漂流

陳庭妮 青春弒戀

王渝萱 該死的阿修羅

温貞菱 不想一個人

最佳新導演

許富翔 詭扯

殷振豪 當男人戀愛時

任俠、林森 少年

C.B. Yi 金錢男孩

阮鳳儀 美國女孩

最佳新演員

艾怡良 我沒有談的那場戀愛

林鉅 兜兜風

李沐 青春弒戀

方郁婷 美國女孩

潘綱大 該死的阿修羅

最佳原著劇本

柯淑卿 高山上的熱氣球

鍾孟宏、張耀升 瀑布

阮鳳儀、李冰 美國女孩

樓一安、陳芯宜 該死的阿修羅

陳果、林紀陶 鬼同你住

最佳改編劇本

程偉豪、金百倫、陳彥齊 緝魂

林宇辰、許富翔、歐力福 詭扯

錢翔 修行

李駿碩 濁水漂流

九把刀(柯景騰) 月老

最佳紀錄片

給阿媽的一封信 陳慧齡

獨舞者的樂章 李立劭

二〇二〇年的一場雨 李永超

時代革命 周冠威

絳紅森林 金華青

最佳動畫片

入圍從缺

最佳劇情短片

詠晴 張誌騰

巴基之詩 陳瀚恩

貓與蒼蠅 曹仕翰

姊姊 潘客印

天下烏鴉 唐藝

最佳紀錄短片

一抔黃土 曾威量

捕鰻的人 許哲嘉

度日 林佑恩

良夜不能留 蔡明亮

寍 陳偉杰

最佳動畫短片

蝴蝶果醬 黃詩硯

極夜 張小踏

水中的女孩 黃詩柔

稻草記 周浩然

海角天涯 吳德淳

最佳攝影

Kartik VIJAY 緝魂

鍾孟宏 瀑布

梁銘佳 濁水漂流

Giorgos VALSAMIS 美國女孩

周宜賢 月老

最佳視覺效果

郭憲聰、劉惟熠、程偉豪 緝魂

郭憲聰 詭扯

李志緯、謝岡達 瀑布

嚴振欽 月老

徐國洲、董明星 複身犯

最佳美術設計

黃美清、梁碩麟、廖惠麗 緝魂

蕭仁傑 詭扯

趙思豪 瀑布

王誌成 月老

陳柏任 不想一個人

最佳造型設計

葉竹真、蕭百宸、劉顯嘉 緝魂

宋冠儀 詭扯

許力文 瀑布

潘燚森 濁水漂流

林欣宜、蕭百宸、劉顯嘉 月老

最佳動作設計

洪昰顥 緝魂

洪昰顥 詭扯

陳文輝、朱科豐、馮仁稚 叱咤風雲

楊志龍 月老

黃偉亮 鬼同你住

最佳原創電影音樂

陳建騏、羅恩妮 聽見歌 再唱

李英宏 我沒有談的那場戀愛

盧律銘 瀑布

黃衍仁 濁水漂流

侯志堅 月老

最佳原創電影歌曲

我這個人 詞 : 艾怡良 曲 : 艾怡良 唱 : 艾怡良 ( 我沒有談的那場戀愛 )

愛情你比我想的閣較偉大 詞 : 黃奇斌 曲 : 黃奇斌 唱 : 茄子蛋 ( 當男人戀愛時 )

濁水漂流 詞 : 黃衍仁 曲 : 黃衍仁 唱 : 黃衍仁 ( 濁水漂流 )

如果可以 詞 : 九把刀（柯景騰） 曲 : WeiBird韋禮安 JerryC 唱 : 韋禮安 ( 月老 )

逐個逐個 詞 : Jan Curious 薛晉寧 曲 : Jan Curious 唱 : Jan Curious ( 鬼同你住 )

最佳剪輯

解孟儒 緝魂

賴秀雄 瀑布

麥曦茵、李駿碩 濁水漂流

L2、任俠 少年

李蕙、何蔚庭 青春弒戀

最佳音效

簡豐書、李育智、陳家俐 緝魂

湯湘竹、劉小草、曾雅寧 詭扯

Boom SUVAGONDHA、Steve MILLER、Warat PRASERTLAP、Varut OPASWATANAKUL 叱咤風雲

杜篤之、江宜真、陳冠廷 青春弒戀

高偉晏、朱仕宜 月老

年度台灣傑出電影工作者

陳新發

終身成就獎

林贊庭

蔡揚名