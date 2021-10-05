周二公布的數據顯示，歐元區上個月商業活動依然強勁；但是供應鏈問題限制了商業活力，另一方面，通膨壓力抑制了需求，而問題可能會持續下去。

歐元區IHS Markit綜合PMI九月的終值滑落到56.2，低於八月的59.0，然仍遠高於50榮枯線。

由於企業將部分上升的投入成本轉嫁給消費者，需求降到近五個月低點。綜合產出價格指數從58.3上揚到59.1，距離夏季創下的高點不遠。

IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson指出，歐元區現在的經濟情勢是，物價壓力上升和成長放緩兩者的不利組合；兩者都與供應鏈短缺有關，特別是在製造業，已經看見其產出成長的放緩，已經較服務業更為明顯。

儘管按照歷史標準來看，整體的擴張速度仍相對地穩健，但經濟仍把今年最後一個季度放在成長放緩的軌道上。

歐元區服務業PMI從59.0跌到56.4，也來到自今年五月以來的低點。新商業指數從57.9跌到55.3。

Williamson認為，服務業需求明顯降溫，這不宜僅用供應短缺來解釋；這部分關連到由於對疫情持續惡化，以及較高物價的擔憂，讓消費者卻步。