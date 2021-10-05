台北市去年10月動用二備金海砸1700多萬推動「數位里辦基礎建設」計畫，但北市議員戴錫欽踢爆，全市456個里只有215個里參加願意、241個不參加，不參加率達53％，讓他質疑究竟在推「數位」還是在搞「膨風」。對此，北市民政局長藍世聰表示，里長間多數會互相溝通，多數不參加的話，就會互相影響參加意願。

只要有意願參與北市數位里辦計畫的里辦公處，市府將提供iPAD及讀卡設備，當里辦公處舉辨施打流感疫苗活動，或在節日發放物資贈品時，民眾只要將健保卡插入讀卡機或掃瞄身分證條碼後，即可透過「里辦數位便民系統」迅速確認身分。

戴錫欽指出，北市456個里竟只有215個里參加、241個不參加，不參加率達53％。雖市府聲稱參與者的「使用者滿意度達8成」，但上路以來成效極差，甚至有參加此計畫的里辦公處竟將千萬設備「裝而不用」，實在誇張。

戴錫欽痛批，市府聲稱215個參加數位里辦的辦公處，一年多來已成功舉辦145場活動，但經調閱清冊發現，其中多數竟為「報名人數為0-10人」的「測試活動」，實際以數位系統舉辦的場次數僅有32場，讓他質疑北市府究竟在推「數位」還是在搞「膨風」。

戴錫欽，以今年中秋節為例，參加數位里辦的215個里中，有137里舉辦中秋節發放物資贈品活動，僅6里以數位系統舉辦，其餘131里仍以傳統人工方式填寫，且每區參與數位里辦的狀況還不一，讓他質疑，既然都用同一套設備及系統，為何相差如此大。

對此，藍世聰表示，里長間多數會互相溝通，如果多數不參加的話，就會互相影響參加意願，目前的政策採鼓勵性質，有的里長尚未實際接觸，所以對系統有所質疑。戴錫欽建議，數位里辦系統可減少染疫風險，應透過民政體系讓里長更瞭解系統功能性。

民政局補充指出，本計畫從今年9月開始擴大推廣，9月初發放設備到里辦公處，由於里長尚未熟悉設備及系統使用方式，也因中秋節活動規模較大、人數較多，所以不少里長多沿用較熟悉的傳統發放模式，未來會持續鼓勵里長使用系統，並加強進行教育訓練。