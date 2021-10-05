為了留住高科技人才及保護營業秘密，士林地檢署本月4日在內湖科學園區服務大樓，與內湖科學園區發展協會共同舉辦法務部「營業秘密之保護與制度精進座談會」北區場，與會的廠商包括鴻海、仁寶電腦、神通資訊、研華、佳世達、良友等知名企業代表及法務人員等40多人參與。

座談會邀請最高檢檢察總長江惠民、高等檢察署檢察長邢泰釗、法務部調查局局長呂文忠、刑事警察局局長黃嘉祿及檢警調等執法機關人員出席，廠商則有內湖科技園區發展協會理事長廖全平、中華民國內部稽核協會理事長趙曉慧、鴻海、仁寶電腦、神通資訊、研華、佳世達、良友等知名企業代表及法務人員與會參加。

另本署亦安排以網路YouTube直播之方式，讓受限於防疫期間會場人數限制而無法到場之企業代表及檢警調人員得以透過手機、電腦觀看座談會內容，擴大參與。

座談會邀請國立陽明交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔講授「營業秘密保護與企業的應注意事項」、高檢署智慧財產分署檢察官朱帥俊講授「精進企業之營業秘密保護~從實務成功與失敗案例分析企業如何保護營業秘密及保全證據」、南投地檢署主任檢察官謝志遠介紹「《不能偷的秘密》電影賞析~從營業秘密保護4A模式觀點出發」、新竹地方檢察署檢察官蔡宜臻講授「防範及查緝陸企惡意挖角高科技人才」等專題，分從學術及實務之角度，透過實際案例，讓與會人士對營業秘密保護、預防損害及危害發生時之應變策略與證據保全有更多認識。

法務部部長蔡清祥表示，將努力透過修法，提升對於營業秘密之保護，期勉在場執法人員積極嚴正執法，做企業的後盾，共同守護國家經濟命脈與產業競爭力。