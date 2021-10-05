台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，引發各界關注。台北市議員徐巧芯直指出，陳柏惟日前在立院以台語質詢國防部長邱國正炒熱罷免氣氛、國民黨新主席需要勝利、民調顯示中部地區對總統蔡英文的支持度下降，加上前顏寬恒投入罷免，天時地利人和齊聚罷免案，陳柏惟應該會被罷免。

徐巧芯4日在政論節目《關鍵時刻》中表示，TVBS的民調顯示，知道罷免的人，在這個月比上個月多了23個百分點，代表說這一個月以來有越來越多人了解罷免陳柏惟這件事情，知道罷免且願意去投罷免票的有52%，約9萬人，但能不能動員出來這才是一個重點。

徐巧芯直言，我們看到天時地利人和似乎都發生在這個罷免案上面，天時的部分，就是邱國正的台語質詢，這件事把整個氣氛炒熱，大家才發現陳柏惟這麼不給部長面子，連民進黨的官員都對他不爽。同時，國民黨主席剛選完，新主席需要一個勝利，所以就一直有國民黨主席朱立倫去嗆陳柏惟的畫面出現。

地利的部分，徐巧芯指出，《美麗島電子報》民調顯示，這一個月以來中彰投地區對蔡英文的支持度下降了18.9個百分點，所以在台中第二選區的願意支持、配合民進黨的人是否也變少？如果是這樣，這就是一個地利；而人和的部分，則是顏家投入了，顏寬恒去當志工，聽說還去舉牌、放投影片，但民進黨仍在猶豫是否要投入，若投入就要幫陳柏惟背書，天時地利人和齊聚，看起來是有可能過關。