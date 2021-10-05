有些人很不懂得避嫌，就算有穩定的交往對象，仍與異性互動親密，讓伴侶看了非常不悅，甚至為此發生爭執，不過有些人則恰好相反，《搜狐網》近日分享3個一旦戀愛了，就會自動與異性保持距離的星座，對愛情非常專一。

第三名：天蠍座

天蠍座在感情中，其實很難喜歡上一個人，因為他們內心缺乏安全感，且習慣保持神秘，不讓人輕易走進他們的心裡，因此一旦與愛人確定關係後，他們會非常深情而專一，甚至把對方當成自己的全部，也會為另一半著想，希望給對方安全感，絕不會出現和其他異性走太近的現象。

第二名：水瓶座

水瓶座的異性緣非常好，不過他們其實很厭惡複雜的社交關係，對於感情也是如此，他們一旦與喜歡的人在一起後，為了將人際關係簡單化，且顧慮到另一半的感受，不想讓伴侶因自己的社交關係而吃醋，就算身邊有許多異性朋友，他們也會選擇保持距離，給予另一半十足的安全感。

第一名：處女座

處女座在感情裡的要求並不高，只要另一半非常關心自己，他們就會願意與對方互許終身，對於愛情專一度非常高，全心全意的照顧伴侶，而他們的心思非常細膩，在社交方面會盡量顧慮到伴侶的感受，與異性朋友保持關係，懂得避嫌，絕不會讓伴侶感覺到沒安全感。