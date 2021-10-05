彰化縣政府文化局近年來積極推動50年以上歷史老屋活化修繕、保存再造，彰化縣長王惠美（右四）5日至鹿港成益商號分享近年成果，鼓勵更多符合資格的老屋屋主踴躍提出申請。（謝瓊雲攝）

1926年興建的鹿港成益商號是三連棟形式，去年底修繕完成後，呈現出早年鹿港街區街尾的家屋建築之美，每到周末開放民眾入內參觀。（謝瓊雲攝）

1926年興建的鹿港成益商號是三連棟形式，去年底修繕完成後，呈現出早年鹿港街區街尾的家屋建築之美，每到周末開放民眾入內參觀。（謝瓊雲攝）

彰化縣獲文化部千帆入港再造鹿港歷史現場計畫補助，針對鹿港鎮內老屋投入900萬元經費進行活化再利用，彰化縣長王惠美5日前往鹿港街尾三連棟「成益商號」分享近年來縣內老屋活化成果，也呼籲鹿港鎮與其他鄉鎮的老屋屋主，把握年底前的時間踴躍申請，為老屋注入新生命。

王惠美表示，一座城市的偉大不在建築物的大小，而取決於文化深厚的內涵，老屋修繕活化能保存更多的歷史文化；彰化縣已完成修繕49棟老屋，包括2019年至今修繕24棟，其中38棟有年輕人進駐從事文創相關產業，比例高達8成。

王惠美說，今年拿到文化部720萬元的補助，再加上縣府的180萬元經費，共900萬元挹注老屋活化修繕，其他鄉鎮老屋則可參與文化部辦理私有老建築保存再生計畫，之後將在田中、溪湖及福興穀倉，再辦理3場說明會鼓勵更多人加入行列。

「成益商號」興建於1926年，為日據時期市區改正前洋樓式立面與閩式街屋的三連棟形式，屋主施建成家族早年經營木業建材，修繕經費360萬元由家族負擔、縣府補助各一半經費，去年底完工後，周末假日開放民眾入內參觀昔日家屋建築之美；位在金盛巷另2棟老屋修繕完成後，已有青年進駐，做為泡茶茶藝據點。

文化局表示，鹿港鎮老屋活化補助小型修繕最高補助60萬元；其他鄉鎮歷史老屋則分為建物整修類、修復技術與再生推廣類、文化經營類等3類受理申請，其中建物整修類無補助金額上限，且自9月放寬限制，補助金額在100萬元以下，申請人僅需得取得土地及建物共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意文件即可。詳情可至文化局官網查詢。