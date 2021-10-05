大展證券（6020）5日公布自結九月業績，單月稅前盈餘8095萬元，稅後盈餘8025萬元，較八月虧損呈現轉盈（8月稅前虧損1339萬元、稅後虧損1782萬元），九月單月每股稅前盈餘0.32元、單月每股稅後盈餘（EPS）也是0.32元。

大展證券前九月稅前盈餘6億3868萬元，稅後盈餘5億7198萬元，累計每股稅前盈餘2.53元、累計每股稅後盈餘（EPS）2.27元。大展證券另公布到九月底每股淨值為18.38元。