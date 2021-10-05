大展證券九月轉盈 單月獲利0.8億元 17:292021/10/05 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大展證券（6020）5日公布自結九月業績，單月稅前盈餘8095萬元，稅後盈餘8025萬元，較八月虧損呈現轉盈（8月稅前虧損1339萬元、稅後虧損1782萬元），九月單月每股稅前盈餘0.32元、單月每股稅後盈餘（EPS）也是0.32元。 大展證券前九月稅前盈餘6億3868萬元，稅後盈餘5億7198萬元，累計每股稅前盈餘2.53元、累計每股稅後盈餘（EPS）2.27元。大展證券另公布到九月底每股淨值為18.38元。 群電9月營收36.74億元創單月新高 第三季營收首破百億元 台股持續吸金 外資9月淨匯入811億元 #大展證 #單月 #九月 #轉盈 #稅前盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中裕新藥歐洲上市 獲里程碑金1.39億 04:102021/10/05 證券．權證 信邦Q3營收66.57億 創單季新高 04:102021/10/05 證券．權證 《其他股》超額認購148％ 中租迪和60億元聯貸案簽約 16:172021/10/05 財經 《造紙股》榮成9月獲利回升 前3季續創同期次高 16:002021/10/05 財經 雲端、筆電出貨暢旺 光寶科9月營收創今年單月新高 16:102021/10/05 財經 《光電股》華興9月營收雙升 Q3營收續揚 12:022021/10/05 財經 君帆今每股68元登錄興櫃 最高93.7元 11:212021/10/05 財經 《金融股》京城銀前3季獲利續登高 Q4審慎因應市場變化 07:472021/10/05 財經 鴻海九月營收 創歷年同期次高 17:122021/10/05 財經 亞德客-KY前九月營收創新高 5日股價卻走跌 12:232021/10/05 財經 船期延誤 聚陽營運先蹲後跳 04:102021/10/05 證券．權證 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 陸爆缺電荒 解藥在這大國手上？專家直呼：角色超關鍵 - 財經 房東注意 財政部針對「囤房包租公、婆」查稅 影響1734人 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 老美逼交機密！台積電、三星難逃鴻門宴 陸廠卻躲過風暴 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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