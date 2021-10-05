澳洲前總理艾伯特今天抵達台灣訪問，應邀出席「玉山論壇」，總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯歡迎堅定支持台灣的國際重要友人訪台，蔡英文總統預計將在10月7日上午，於總統府內接見艾伯特。期待此行能讓台澳在既有良好基礎上，進一步深化合作夥伴關係。

艾伯特下午抵達台灣，由外交部政務次長田中光代表接機。訪台期間將拜會蔡英文總統，國家安全會議祕書長顧立雄、經濟部部長王美花、國家發展委員會主委龔明鑫，並接受總統府秘書長李大維、行政院政務委員鄧振中以及外交部長吳釗燮的款宴。

張惇涵表示，曾於2013年至2015年擔任澳洲總理的艾伯特，近年多次為台灣發聲，並公開對於台澳洽簽「經濟合作協定」（ECA）及我國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）表達支持之意。蔡英文總統除了在10月7日於總統府內接見艾伯特前總理外，兩人也都將出席10月８日舉行的「玉山論壇」。

張惇涵表示，台澳是共享民主、自由、人權等普世價值的民主夥伴，透過這次艾伯特前總理的訪台，台澳之間可望就印太地區的合作夥伴關係，有更進一步的經驗分享與對話交流。

他說，對於堅定支持台灣的國際重要友人訪台，總統府表達誠摯歡迎，並期待此行能讓台澳在既有良好基礎上，進一步深化合作夥伴關係。