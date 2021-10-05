貿聯-KY(3665)9月合併營業收入為9588萬7000美元(約台幣26.63億元)，創下單月歷史新高；貿聯-KY日前宣布以總交易金額約4.5億歐元收購LEONI工業應用事業群業務，預計2022年初完成收購，貿聯-KY董事長梁華哲表示，此次收購將進一步實現產品多元化的長期策略，也為多個長期動能帶來立即性的增長。

受惠於工業用線束、車用線束、電器線束出貨攀升，且資訊科技：數據中心線束需求強勁，貿聯-KY9月合併營業收入為9588萬7000美元(約台幣26.63億元)，年增38.02%，創下單月歷史新高，累計前9月合併營收為7億3442萬4000美元，較去年同期成長34.51%。

貿聯-KY日前與德商LEONI AG(Xetra:LEO)宣布，貿聯-KY以總交易金額約為4.5億歐元收購LEONI工業應用事業群業務(LEONI Industrial Solutions)，貿聯-KY總經理鄧劍華表示，貿聯-KY收購LEONI工業應用事業群，可望加速成為工業用、數據中心、車用和電器等領域連接解決方案的全球領導者，取得並受益於跨市場的電動化、數位轉型的長期動能需求，強化全球布局，整合歐、美、亞新據點產能技術優勢，深耕布局高吸引力、高增長的應用，並透過規模經濟、合併後的成本綜效，推動更大的長期增長潛能，一舉擴大貿聯-KY在先進工業應用及歐洲市場的能見度。