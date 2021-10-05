中山工商全國技能賽中餐烹飪9連霸，其中陳佳青一圓雙金夢。（校方提供）

高雄中山工商餐飲科女學生陳佳青繼去年勇奪商業類全國技藝競賽中餐烹飪金牌，今年再摘下全國技能競賽中餐烹飪金牌，並獲12萬元獎金，除完成個人雙金美夢，更為學校達成9連霸，但其時她一度萌生棄賽念頭，最終在師長們鼓勵下奮力一搏，也印證她的堅強實力。

其實，陳佳青金牌之路並不順遂，個性謹慎易緊張的她，去年參加全國技能競賽分區賽選拔，不慎看錯題目，成為唯一「中箭落馬」的選手，連阿嬤都感意外，但她不服輸，在阿嬤和師長鼓勵下，去年摘下商業類技藝競賽金牌。

陳佳青與阿嬤感情特別好，她透露，阿嬤原本期望她讀護理，但自己喜歡餐飲，高一參加中餐選手社，她徒手清洗不鏽鋼水溝槽的舉動，就讓老師印象深刻。

陳佳青直說，感謝老師萬家駒、柯立元、簡正佳等人悉心指導，讓她摘金揚名，也感恩家人的支持和傳授人生道理，她獲獎後打電話報喜時，還調皮要阿嬤猜第幾名？阿嬤妙回每天都有跟觀世音菩薩祈求，一定拿金牌。

中山工商校長林昭億表示，全陳佳青賽前準備狀況調整未達巔峰，一度萌生棄賽念頭，最終在師長們鼓勵下，「人生難得是素心、摒棄雜念得逍遙」，終於再次印證她的實力，讓學校和家人都引以為傲。

林昭億指出，除陳佳青為學校完成9連霸，並締造教育部學生組、勞動部社會組中餐烹飪雙冠之紀錄，餐旅群選手李玉琪拿下西餐烹飪第5名，鄭嵐心和蕭丁瑋分別獲得麵包製作和中餐烹飪佳作。