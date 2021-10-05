浙江麗水疾病防控微信公號5日消息，自9月上旬開始，麗水市中心醫院和麗水市人民醫院先後收治7例畏寒、發熱、全身乏力症狀病例，患者表現為劇烈頭痛、全身肌肉疼痛，而後出現咳嗽、咳痰、呼吸困難、發紺、煩躁、重症肺炎等，病程長，病情重，其中1例救治無效死亡。經實驗室檢測宏基因檢測，確診鸚鵡熱病例6例，臨床診斷1例，這也是麗水市首次報告鸚鵡熱病例。

麗水疾病防控微信公號介紹：

一、何謂鸚鵡熱？鸚鵡熱是鸚鵡熱原衣體（披衣菌）所引起，是人類、鳥類及一些哺乳動物均易感的自然疫源性披衣菌病，原是鳥類的特種傳染病，可傳播於人，主要是由排出披衣菌的鳥類及其汙染物引起人類感染的，也是典型的動物源性傳染病。最初發現本病多見於玩賞鸚鵡者，故命名為鸚鵡熱。

二、鸚鵡熱的病原體：鸚鵡熱披衣菌感染引起人類的鸚鵡熱、鳥類的鳥疫。鸚鵡熱披衣菌是專性細胞內寄生的微生物，同時含有 DNA和RNA，具有細胞壁和膜；通過二分裂方式增殖和特有的發育周期。

三、傳染源：主要為鳥類，包括鸚鵡、長尾鸚鵡、相思鳥、金絲雀、鴿子、海鷗及其他鳥類，鴨等家禽也可成為傳染源。病人咳出的痰對他人有傳染性，所以也是傳染源。

四、傳播途徑：混於塵埃中的披衣菌或感染性氣溶膠可經由呼吸道引起吸入性感染；而接觸帶菌鳥及其汙染的分泌、排泄物等，則可經有破損皮膚或黏膜以及消化道等多種途徑獲得感染。患者痰中可長期帶披衣菌，亦可造成他人被感染。本病在鳥類之間，也時有傳播，以通過攜帶披衣菌鳥屎所汙染的食料與空氣為主。

五、人群易感性：本病的暴發，多發生於與家禽和鳥類集市的經常接觸者，或有關的職業人群，在其生產活動或加工過程中，同時有大批人員受到感染，以至引起較大規模流行。人群普遍易感，感染後不一定產生免疫力，復發常見。從臨床上復發和患者的再感染表明，本病無持久可靠的免疫力，加上疫苗接種效果仍不理想，故對易感的健康人群尚少有效的防護手段。因此，本病採取綜合性防治措施，顯得尤其重要。

六、潛伏期：鸚鵡熱披衣菌侵入人體後，潛伏期一般為7-15天，短者3天，最長可達45天。

七、臨床表現：鸚鵡熱臨床表現有多樣性，可緩慢起病，體溫在3～4天或更長時間內逐漸升高，但多為急性起病，高熱、寒戰，伴相對緩脈。有全身不適，疲憊無力，納差（食量減少）。劇烈的頭痛和全身肌肉疼痛是常見的主訴，四肢和軀幹肌痛可使患者不能站立，背部和頸部肌肉的痙攣和僵直可誤診為腦膜炎。部分病例有鼻出血或斑疹。約l周出現咳嗽，咳黏液或血性痰。病情嚴重者可出現呼吸困難、發紺、煩躁、譫妄、木僵、昏迷等。部分病例有噁心、嘔吐、腹瀉等消化道症狀，若出現黃疸則為累及肝臟。

八、防控措施：開展健康教育，預防本病主要是勿與病鳥接觸，進口的鳥類應檢疫。治療可用四環素族、氯黴素、紅黴素等抗生素。

病人、接觸者及其直接接觸環境的管理：嚴格養禽和鳥類貿易集市以及運輸過程的檢疫制度。對發生過感染的場所和房舍，給予檢疫監督和消毒處理。在家禽和鳥類運輸前後，應在飼料中摻拌四環素，以加強預防作用。必要時尚需採取檢疫和進行隔離觀察等措施。病例應採取隔離治療措施。