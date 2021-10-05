新北交通大隊表示，近日因COVID-19疫情稍微趨緩，加上國慶日連續假期即將到來，觀察近日周休假日車流有增加趨勢，就各大風景區、老街周邊規畫交通崗47崗、警力453人次及義交153人次以協助疏導尖峰時段，順暢交通車流。

國慶連假期間，適逢淡水漁人碼頭舉辦煙火秀，於10月9日、10日晚間8點開始施放，戶外還有「幾米溜溜帽遊樂場」、樂團表演、胖卡餐車市集，研判將帶來大量觀光人潮。因漁人碼頭內停車空間有限，建議遊客多使用大眾運輸工具，如：搭乘臺北捷運淡水線於終點站淡水站下車，轉乘公車「R26」路線至終點站漁人碼頭站下車即可抵達；或於紅樹林站下車，轉乘輕軌藍海線至終點站漁人碼頭站下車，步行約5分鐘即可抵達活動會場。開車前往前往之民眾，離場時請沿沙崙路、沙崙路1段往淡金路方向離開；或觀海路、中正路2段往淡海新市鎮方向離開。

另外「2021福隆國際沙雕藝術季」及「2021新北萬里蟹」近日也帶來大量遊客，交通資訊、替代道路或停車資訊如下：

「2021福隆國際沙雕藝術季」：搭乘台鐵北迴線於福隆車站下車；開車民眾離場時行駛台2線接台62快速道路，或行駛台2丙線於暖暖交流道上台62線快速道路。

「2021新北萬里蟹」：因龜吼漁港內停車場空間有限，請開車民眾持續往螃蟹主題公園行駛，漁澳路上尚有部分路邊停車空間。

新北警交通大隊長鄭永裕表示，觀察近期假日「新北市景點人潮儀表板」狀況，發現「八里渡船頭、十分瀑布、金山老街、烏來老街、九份老街、新北大都會公園熊猴森樂園」等景點均有人潮湧現，將規劃勤務加強各景點周邊交通疏導管制，另外也呼籲民眾如果沒有辦法保持適當社交距離及人潮擁擠時，還是應該戴上口罩，降低群聚感染及疫情傳播風險，共同守護自身及家人的安全健康。