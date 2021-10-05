大陸房產商連環爆，國內金融業是否受波擊、境內外基金是否踩雷，金管會緊盯。證期局副局長蔡麗玲5日指出，據證期局統計至2021年8月底，投信發行的境內基金有335檔投資大陸、金額3725億元；境外基金則有458檔投資大陸，國人投資比重計算的曝險比重為1407億元，總計境內外基金對陸曝險5132億元。

繼恒大爆雷後，又傳出大陸花樣年控股集團資金吃緊，遭國際信評機構降級為「垃圾債」等級，立委郭國文要求金管會應盡速盤點國人在大陸地產垃圾債的投資曝險，且應優先清查具官方性質的基富通平台及好享退基金，並改善風險收益等級分類。

蔡麗玲指出，境內外基金是分散性投資，沒有針對每檔投資標的去統計，只有對陸投資金額統計。據證期局統計至2021年8月底，投信發行的境內基金有335檔投資大陸、金額3725億元，占335檔基金規模32.24％，占整體投信規模7.61％；境外基金則有458檔投資大陸，國人投資比重計算的曝險比重為1407億元，占境外基金國人投資金額3.5％，占458檔基金規模達7.36％，總計境內外基金對陸曝險5132億元。

蔡麗玲指出，基金本來就要盡善良管理人責任管理投資人資產，已要求投信要注意風險管理，落實內控制度，本來就要注意投資標的分散性。去年兩度請投信投顧公會要投信隨時關注單一產業的投資風險，要留意投資標的公司的財務狀況、債信變動、流動狀況，大陸是新興市場有新興市場風險、政治風險、資金匯出入管制風險等，今年8月也特別提醒投信業者注意投資標的所在地政治、ESG投資風險，會持續關注基金狀況，避免影響投資人權益。

對大陸政經情勢狀況，蔡麗玲指出，投信業者認為大陸政策是對互聯網企業為首的反壟斷政策，還有數據安全、消費者保護，明確看出要發展科技創新、高端製造，大陸資本市場改革方向會在加強監管、維繫經濟穩定間取得平衡，投信認為不致於有系統性風險，大陸是全球第二大經濟，中長期會持續吸引外資流入。近期大陸香港政經情勢、行業監管政策會持續關注納入考量。

銀行局主秘侯立洋指出，國銀一直嚴控對陸曝險管理，國銀對陸曝險至2021年8月底占淨值比是36.7％，比一月40.4下降3.7個百分點，每月持續下降中，曝險額減少964億減少，與去年同期比減少5.1個百分點、曝險額減少1402億元。

為加強銀行對陸授信風險承受能力，金管會在2015年時就要求銀行對大陸授信資產備抵提列呆帳比要達1.5％，各銀行都已提足。

另外，對大陸授信對象主要是以到大陸投資的台資、外資企業，產業別主要是製造業，金管會在2015年就要求各銀行要依「國家、產業別」採風險分級管理措施，對個別企業授信做好集中度控管。2016、2017年持續檢視對陸投資曝險情形、檢討相關政策。

侯立洋認為，目前國銀授信風險在可控範圍內。會督促風險管理，會視相關情形適時檢討相關措施。