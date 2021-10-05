房東注意了！財政部將針對「囤房大戶」房東進行查稅，財政部賦稅署表示，即日起將針對擁有10戶以上「非自住」住宅者加強查核租賃所得是否誠實報稅，估計有1734人。

財政部表示，近來外界屢次反映個人房東出租房屋，漏報未申報租賃所得，為遏止這些逃漏稅行為，維護租稅公平，財政部即日起啟動「個人間房屋租賃所得專案查核計畫」專案，查核時間到明年3月。

財政部表示，近期有查獲納稅義務人持有多戶房屋，僅1戶設籍自住使用，初步研判部分可能有出租，經深入查核，查獲多戶房屋隔間出租收取租金，並未依法報繳綜合所得稅，5年補稅及罰鍰共50萬元。

此外，財委會也要求，應該針對多戶房東是否誠實申報租賃所得進行查核。根據財政部最新歸戶有1734人擁有10戶以上的非自住房屋，已經排除地下室、與他人共有、營業用等。

財政部表示，國稅局將針對這些房東發輔導函，請房東根據輔導函回復，才會視個案情形發調查函，房東如果在發調查函之前自動補報補繳，就可以免罰；但是稅捐稽徵機關也會審視房東自動補報補繳是否合理。

財政部表示，如果發現租賃所得有短漏報情形，最高可罰漏報稅額3倍左右。