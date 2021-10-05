台耀化學（4746）主導創設的新藥開發公司台新藥（6838）預計10月7日登錄興櫃，每股價格新台幣32元，為台耀化學繼台康生技（6589）後，轉投資佈局新藥開發再次開花結果。

台新藥（6838）成立於2010年，實收資本額新台幣9.88億元，專注眼科、腫瘤科和抗感染用藥開發，利用專利奈米化製劑技術平台克服藥物劑型開發面臨低溶離率、生物可用率不佳等挑戰。

台新藥股東陣容堅強，除最大股東台耀化學，還包括中華開發、中國信託創投、中租實業、工研院創新公司旗下產業躍昇基金、宏誠創投、松瑞製藥、國泰創投、萬昌創投、漢通創投、漢友集團全都在列，全體董事持股比率超過50％以上。

台新藥表示，集團整體佈局由台耀鎖定門檻高的原料藥，透過轉投資台新藥與台康等公司發展生物相似藥及新藥開發。台新藥研發專案中發展最快的是眼科藥物APP13007已進入美國三期臨床試驗階段，適應症為抗眼部術後發炎，主訴求為減輕術後的發炎及疼痛反應，並於6月與中國最大的眼科藥業之一的遠大醫藥（中國）簽訂APP13007於中國、港澳地區之開發及商業化權利授權協議。

另一研發重點為治療乳癌之抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate）TSY-0110，為羅氏藥廠現行上市原廠藥Kadcyla的生物相似藥，Kadcyla係治療HER2陽性乳癌之二線藥物，市場規模持續快速成長，台新藥聯合台耀化學與台康生技，以高技術障礙之抗體藥物耦合體技術平台開發，現已進入臨床前階段。