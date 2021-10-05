榮成（1909）獲利回升，自結2021年9月稅前淨利2.04億元，月增43.85％、年增60.99％，歸屬母公司稅前淨利1.93億元，月增53.39％、年增57.27％，稅前每股盈餘0.16元，優於8月、去年同期的0.1元。

累計前三季稅前盈餘23.7億元，歸屬母公司稅前淨利23.09億元，年增近4.64倍，續創同期次高，稅前每股盈餘1.81元。

榮成自結9月營收51.59億元，月減4.96％、年增23.15％，創同期次高，營業利益3.01億元，月增17.59％、年增21.01％，營益率升至5.85％，僅略低於去年同期5.95％，優於8月4.73％、自近14月低點回升。

累計前三季合併營收407.29億元、年增42.69％，創同期新高，營業利益32.31億元、年增達1.64倍。

榮成八成營收獲利來自大陸，隨著大陸水患、疫情影響趨緩，9月獲利回升，接著進入消費旺季，但受到能耗雙控政策影響，大型陸廠帶頭停機減產，推升一波漲價潮，榮成可望順勢跟漲。