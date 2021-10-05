嘉義市29座公園及1座廣場陸續改造遊具，中央廣場斥資900萬元打造森林冒險全齡遊戲場， 5日啟用，有樹屋溜滑梯、攀岩牆、山水地景腳丫子青蛙跳等新設施，市長黃敏惠表示，這是嘉義市首座無障礙設施的全齡遊戲場。
黃敏惠表示，中央廣場是前省立嘉義醫院舊址，建成中央廣場後有地下停車場，現在又開闢全齡共享的森林冒險遊戲場，設置全嘉義市首座無障礙轉位扶手，讓身障孩童也享有玩的權益，有樹屋溜滑梯、攀岩牆等新設施，整個區域五彩繽紛，活力滿滿。
台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁指出，嘉義市積極改造更好玩且共融的公園遊戲場，包括溜滑梯設置轉位扶手與無障礙坡道等貼心設計，展現對兒童遊戲權的重視，照顧到身心障礙兒童以及照護者的需求。
嘉義市環境景觀總顧問暨中華景觀學會理事長許晉誌提到，嘉義市推動公園2.0計畫，目前有中央廣場森林冒險遊戲場，未來還會有中正公園、北香湖等不同遊戲場，讓嘉義市變得更不一樣。
嘉義市政府建設處表示，這是嘉義市第一座以森林冒險為主題的全齡遊戲場，工程總經費約900萬元，今年5月完工，因疫情延至5日啟用，樹屋溜滑梯及攀岩牆是共構設施，讓小朋友用想像及體驗森林冒險的遊程。
還有設置大人適用的體健設施，大人邊用邊看顧小孩遊樂，遊戲場設有安全告示牌，提供使用說明影片的QRcode，掃一下就能了解遊玩方式。
市府表示，嘉義市有29座公園及1座廣場，今年至2022年將全面改善公園遊具，在中正公園、北香湖、嘉義公園等設置全齡式共融遊具。
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