要到台中金錢豹酒店歡唱？台中市5日下午核准位在台灣大道金錢豹酒店其中2樓，原登記營業項目為KTV，未在國稅局填具「有陪侍」， 申請資料合格，通過審查後即日起可以復業為KTV，業者表示，將在收到市府正式公文後，著手整理盡快復業。

台中金錢豹分為四個樓層，三樓、四樓為高檔酒店，二樓金錢豹KTV，一樓是金錢豹大舞廳，各具特色，強調頂級裝潢典雅，高貴氣派豪華，被視為中台灣酒店指標。

經發局表示，依經濟部4日公布的視聽歌唱場所防疫管理措施指引，視聽歌唱場所從業人員須6成施打1劑以上疫苗滿14天，且不得有陪侍服務行為，依規申請經核准後才可復業。

金錢豹代表今日上午曾派員至市府了解並詢問從業人員施打疫苗清冊等申請文件內容，下午針對該棟樓層中的1家視聽歌唱業提送文件送審通過，即日起可復業，經發局後續針對審查合格案件均將錄案列管，查核業者是否落實防疫措施。