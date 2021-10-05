桃園市中壢區月初時發生騎機車搶奪皮包案件，警方將嫌疑人特徵公布各分局，桃園警分局埔子派出所員警王孝慈下班遛狗時，發現嫌犯也在公園，假裝跟他聊起毒品話題，隨即請同事到場將其逮捕。

警方表示，王孝慈下班正帶著家犬｢肉圓｣到公園散步，發現有名男子跟通報所述嫌犯特徵相符，便藉機與他攀談，該男子也是愛狗人士，兩人便聊了起來，男子戒心極重自稱是｢高天民｣，王便試探性的提出對方感興趣的話題，並「自曝」其實自己有在施用毒品。

男子一聽立即引為知己，跟王員討論起養狗及施用毒品的｢心得」，其心防鬆懈後吐露出真實身分，王員確認其為通報查緝嫌犯，與劉男聊天的同時，藉機暗中通知所內警力支援，埔子所及龍安所警網3分鐘內即趕到現場，劉男見警察趕到，還不忘叮囑眼前的｢毒友｣，警察問就回答說是表兄弟在聊天，等員警靠近突然叫出｢肉圓｣的名字，肉圓跑上前跟員警撒嬌，劉男當場僵住，員警也逮捕送辦。

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