星座運勢網站「星座上上簽」分析，天秤座、巨蟹座、獅子座的男人看起來很獨立，其實非常依賴老婆，他們在感情中很需要歸屬感，如果出現一個能夠完全理解自己的人，願意付出耐心傾聽他們的心事，他們就會非常依賴對方。

▍1.天秤座

天秤男給人花心的印象，很多人會以為他們對老婆可能沒有那麼專情，其實他們在心靈上非常依賴另一半的傾聽和陪伴，天秤男在外往往會過度在乎他人的心情，習慣看別人的臉色，希望能維持氣氛和諧，因此當他們獨處時常常會覺得很疲倦，這時候如果出現一個人能夠分擔他的壓力，成為他們的心靈避風港，就能綁住他們的心，願意死心塌地與對方攜手共度一生，絕不會有出軌的念頭。

▍2.巨蟹座

巨蟹男很戀家，而且非常在乎歸屬感，他們有時會顯得有點強勢，讓人以為他們是大男人，其實他們很依賴老婆的理解和關愛。巨蟹男很容易被溫情攻勢打動，只要在他們心情低落的時候說一句「我懂你、我一直都在」，就能讓他們感動不已，他們畢生在追求一個能夠給自己充分安全感的對象，如果遇到了，就會掏心掏肺的付出，不計代價也不求回報。

▍3.獅子座

獅子男充滿王者風範，給人強勢又霸道的印象，在外非常愛面子，希望成為眾人尊敬的對象，其實像這種很需要掌聲的男人，特別害怕自己的缺點暴露出來，完全無法接受他人的批評和嘲笑，如果有一個女人能接受他們的全部，包含所有的弱點和缺陷，他們就會非常依賴對方，其實獅子男一直以來都沒有表面上看起來這麼強大。