台東縣政府社會出版「百歲大吉」故事寫真書，5日請來3位百歲人瑞及家屬共聚一堂。（莊哲權攝）

台東縣政府社會出版「百歲大吉」故事寫真書，5日請來3位百歲人瑞及家屬共聚一堂。（莊哲權攝）

台東縣政府社會出版「百歲大吉」故事寫真書，5日請來3位百歲人瑞及家屬共聚一堂。（莊哲權攝）

100歲的人瑞翁狗皂聽收音機陪孫子，享受無病痛的晚年；101歲的魏更身靠著打小牌，幫助思考；台東縣政府社會處採訪40位台東人瑞，編纂「百歲大吉」寫真書，5日舉辦發表會，書中人瑞分享他們活到百歲的養生祕訣，讓大家一窺不同世代的生命故事。

重陽節將至，台東縣政府採訪台東40位人瑞，製作「百歲大吉-2021年台東縣百歲人瑞故事寫真」，昨天舉行發表會，翁狗皂、魏更身、陳壽恭等3位百歲人瑞坐在輪椅上親臨，非常難得，另外也有20多位人瑞的家屬共襄盛舉，現場千千歲。

100歲的翁狗皂原為北港人，在台東初鹿定居68年，書中提到，阿公一輩子務農，聽聽收音機，陪陪孫子們，身體無病痛就是最好的晚年人生；101歲的陳壽恭是公務員退休，喜歡吃牛肉及鮮魚，加上喜歡運動，可說老當益壯；曾與共產黨打過仗的101歲爺爺魏更身，幾乎什麼都吃，偶爾打個小牌，是他最愛的消遣。

縣長饒慶鈴表示，人瑞代表智慧與經驗，100真的是很不容易的數字，透過此書為他們留下人生的紀錄，也告訴大家他們養生延百歲的方法，以及精采的生命故事，讓大家一窺不同世代的生命軌跡。

她說，台東縣目前有46位百歲人瑞，而65歲以上人口占17.85％，已經是高齡化社會，長者照顧及健康服務，推動延緩老化及活躍老化是施政上的重要目標，縣府已將縣內老人會卡拉OK的公播權買下，讓大家練新歌，預計明年要舉辦卡拉OK歌唱比賽，台東縣很適合銀髮族養生養老，希望大家一起快樂變老。