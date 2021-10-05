鄧白氏中小企業菁英獎從2014年開辦以來已邁入第8屆，活動持續受到各界關注，已成為台灣中小企業年度指標盛事，今年首度因應疫情改為線上頒獎典禮表揚上千家獲獎企業，適逢美商鄧白氏全球的180週年，以象徵無限的倒「8」符號展開「驅動新思維∞競合再進化」為主軸的線上高峰論壇，邀集各界產業先進，共同聚焦疫後新世界，展望新常態時代新契機。

鄧白氏中小企業菁英獎今年從台灣150多萬家中小企業中，以客觀大數據評選出Top1000家最具出口貿易競爭力的公司，今年鄧白氏中小企業菁英獎共有1073家入圍，獲獎產業以製造業(79％)為最大宗，其次為批發業(16％)，其中不受疫情影響，2020年出口級距仍為最高級距A（1千萬美元以上）的企業佔47％。為加強鼓勵各領域企業，今年將最具殊榮的企業MVP前瞻之星獎，更擴大頒發給永續／循環經濟、供應韌性／成長、數位轉型／智慧化／深度學習，以及因應疫情商機突圍而出的醫療公衛等四大領域，今年共頒發予25家企業。

本屆頒獎典禮獲得總統賀電嘉勉，更邀請到賴清德副總統錄影致詞祝賀，為過去一年多受到疫情影響仍能突圍成長的優秀企業致上賀詞與勉勵，並感謝鄧白氏響應政府鼓勵中小企業拓展出口貿易的政策，頒發鄧白氏中小企業菁英獎，來肯定積極開拓國際市場，勇於創新的中小企業。經濟部次長陳正祺致詞時表示，我國中小企業一直是締造臺灣經濟成長的穩定力量。國家也積極協助中小企業驅動產業數位轉型，為支持中小企業在數位經濟浪潮及後疫情時代能持續成長與厚植市場競爭力。

本屆盛會持續邀請到經濟部中小企業處、中華民國對外貿易發展協會、美國在台協會(AIT)共同推動，也獲得中國輸出入銀行、久大行銷、歐文氏R•M•S、伊雲谷、中租迪和等企業熱情贊助支持，持續打造臺灣企業大數據分析指標，以數據化實績鼓勵中小企業。

今年的線上高峰論壇，特邀請金融業和製造業標竿企業代表性人物，分享國內外趨勢與看法。其中包含了美商鄧白氏台灣區總經理孫偉真、天下雜誌董事長吳迎春、富邦金控風控長徐偉傑、台灣金融服務業聯合總會秘書長吳當傑、天下雜誌共同執行長兼內容長吳琬瑜、MIH電動車聯盟執行長鄭顯聰、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、美商鄧白氏台灣區供應鏈解決方案負責人張哲揚等專家，共同探討疫後趨勢下，台灣產業面對大環境不穩定、歐美市場解封後的成長動能和日益重要的永續議題，應該如何展現企業韌性，透過數位轉型、結盟新市場和風控思維，在新常態時代展現企業價值，達到永續發展的目標。

美商鄧白氏台灣區總經理孫偉真提到，在國際大廠與指標企業的共同要求下的，國際供應鏈ESG淘汰賽已開打，就如同「無限賽局」所教我們的，沒有輸贏，只有領先或落後，存續或淘汰，中小企業在永續經營必須走上ESG的道路，更要學習如何在後疫時代，把握這次時代變遷的機會，具備好ESG在國際上的要求，提升我們在國際上的競爭力。值得一提的是鄧白氏即將推出ESG評鑑平台，將接軌國際4大永續準則，涵蓋31項的永續議題。期許未來藉由更系統性，與國際接軌的方式幫助台灣企業植入永續DNA。