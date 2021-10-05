台中市經發局表示，活動邀請到多家跨國投資企業以及國內上市櫃公司高階主管參與。（盧金足攝）

台中市府經發局5日於林酒店舉辦「產業業師交流媒合會」，打造中部地區最大型的投資媒合活動。（盧金足攝）

台中市經發局副局長李逸安在場宣傳即將舉行的台中購物節，來台中市消費就有機會中大獎。（盧金足攝）

國內疫情漸平穩，百工百業拚商機，台中市府經發局5日於林酒店舉辦「產業業師交流媒合會」，打造中部地區最大型的投資媒合活動，邀請知名天使投資人，為潛力青創團隊挹注充沛資金，協助青創快速穩健發展。

經發局強調，落實市長盧秀燕青秀台中政策，已設立青創夢想家單一服務窗口，提供資金協助、孵化培育、投資媒合、串聯交流、輔導取得政府資源等五大功能，給予青年創業最直接的資源管道。

經發局長張峯源表示，對於創業者來說，得獎不是結束，而是開啟創業之路的重要里程碑，市府繼9月30日攜手亞哥青商會合作盛大舉行「在地優秀青年創業家選拔」，接手投入一條龍創業資源。

新創公司在初創時期最是缺乏人脈與籌措資金管道，市府提出解方，打造青創夢想家產業業師交流媒合會系列活動，以「青年與天使的約會」為題，媒合所需資金資源。

經發局副局長李逸安指出，協助青年創業不管是從資金協助、業師輔導，孵化培育的課程，還有整個團隊互相交流，最後甚至能爭取中央政府補助。

李逸安也在場宣傳即將舉行的台中購物節，來台中市消費就有機會中大獎，包括現金、豪宅等大獎，現在疫情漸平穩，很多行業解封，市府協助拚生計，振興經濟。

經發局表示，活動邀請到多家跨國投資企業以及國內上市櫃公司高階主管參與，例如聯訊創投投資經理陳木壹、二十二世紀資本投資經理王振宇、大亞創投協理鄧婕珊、創賦投資投資總監林國勝、Andra Capital林延勳合夥創辦人、易元投資顧問洪端佑、識富天使會台中分會長林紀甫、台灣工研新創協會總會長暨聯茂電子股份有限公司創辦人高繼祖。

徠通科技副董事長梁瑞芳、前宏達電副總經理盧克文、寬緯科技技術長賴宏信、萬國專利暨遠東萬佳法律事務所經理林致孚、鉅豐全球股份有限公司董事長林心梅、台中市產業創新協會理事長林明煌、台中跨境體驗示範基地總監林謙，媒合15名天使投資人與15組創業青年，促成實質投資或商業合作。

優秀青創團隊經由公告徵選，完成專業培訓課程，通過市府SBIR創新研發、創櫃板登錄及創業孵化計畫等一系列專人輔導，透過市府推薦給天使投資人，千里馬可以尋得伯樂。

團隊在智慧醫療、智慧工廠及傳產轉型等具有高度實力，例如后羿節能科技以實現環境永續發展目標，提供有效提高節能率，協助產業達成節電、節水、降低碳排放量目標。

沅禾旅(股)公司提供簡易快速的旅遊規畫平台，透過社群分享及獨特的演算法，歸納出個人旅遊偏好的個人化行程。

市府表示，如峰數位設計是工業4.0軟硬體系統整合商，專注於協助中小企業數位化轉型，提供產業技術整合服務，建構模組化功能，以及優思瑪特科技(股)公司首創公車「零接觸下車鈴」，與台中客運業者合作，整合創新防疫措施，未來可廣泛應用在各場域。