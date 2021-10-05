北市議員侯漢廷辦公室副主任酈俊睿筆名「條子鴿」，5日遭北市議員簡舒培踢爆，酈出版1本《你所說的都會成為呈堂證供》的書，自爆「沿路坐著警車去收錢」，涉及侮辱公署和毀謗。侯漢廷則反嗆不是發生在北市，請簡把事搞清楚再質詢。

侯漢廷回嗆，簡在說別人時，先把自己手上的證據看清楚，書中寫得很清楚是發生在酈剛畢業、1995年時，也不是發生在北市，簡有什麼好意思叫北市說清楚？還說在汙辱北市，請把事搞清再質詢，否則只會給北市警局添麻煩。

簡舒培質詢，酈卻出一本《你所說的都會成為呈堂證供》，自稱畢業後到交通隊跟學長巡邏，電線桿上面會掛所謂牛奶罐，學長要他勾下來，裡面有一疊一疊鈔票，1萬元1綑「沿路坐著警車去收錢」。

簡舒培痛批，酈從北市警局退休後，出書說自己在交通分隊被學長帶去收錢，這牛奶罐都是砂石車司機給的，幾個月後又被派到派出所，又被派到「霓虹燈」，說學長邀請他下班後一同去「郊遊」，就是去好幾間酒店，臨檢下來所有所長、學長喝得東倒西歪，這對員警形象好嗎？

簡舒培質疑，酈所指述的事情有多少在北市警局發生的？應主動把他送辦，用侮辱公署辦他。議員陳建銘也轟，這太離譜，一名退休警察還待在議員辦公室，叫警察和部門主管去給他糟蹋，還說沒辦法？ 議員陳永德說，議員會當局長的後盾，但他認為牛奶罐掛在上面電線桿上，這不太可能，因在北市，他是沒看過，但壞事情一定要辦。

北市警局強調，這本書內容已涉及警察風紀不實指述，嚴重汙衊警察形象及誹謗警察公署，警局嚴正駁斥並譴責，已依法蒐證、主動調查偵辦，待程序完成後，會請台北地檢署檢察官指揮偵辦。