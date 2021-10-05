嘉義縣竹崎鄉緞繻村紅南坑奉天岩是在地居民的信仰中心。（張亦惠攝）

嘉義縣竹崎鄉緞繻村紅南坑聚落地處偏僻，仰賴梅山鄉太平村至紅南坑的產業道路作為對外聯絡要道，且有7戶人家「有房無路」，回家需步行，甚至還在使用流籠。地方長期以來爭取新闢道路，奉天岩主任委員陳世安表示，當務之急是解決居民無路可用的問題，未來則希望可以直接連接到嘉120線，不用再繞道而行。

紅南坑、鄉親林、石壁腳三個聚落以奉天岩為信仰中心，三個聚落的聯外方式除自林鐵獨立山車站搭火車外，若要到村辦公室，需從梅山太平村途經太平36彎再接台3線單程約31公里開車要近1小時才能抵達。

奉天岩主委陳世安、顧問陳茂田爭取縣府新闢道路，陳茂田說，自己在外多年返鄉，發現聚落竟有7戶人家無路可用，有人使用流籠搬運物品，日前還有其中一戶人家買冰箱，竟還需雇用4名壯漢將冰箱搬運到家中，令人不勝唏噓，因此第一階段爭取新闢自石壁腳到獨立山車站共1.3公里長的道路，解決7戶居民的生活困擾。

陳茂田說，若爭取到第一階段後，第二階段希望從獨立山車站能直接到達嘉120線抵達竹崎鄉街上，相比繞道太平公路節省超過半小時車程，且目前居住在此的以老年人居多，加上獨立山有時會有遊客突然身體不適，若有了這條路，送醫可節省超過一半的時間。

嘉義縣建設處長郭良江表示，在山區開闢新路需經過水土保持、環境評估等並非容易的事，過去也曾委託工程顧問公司評估規畫可行性不高，目前已爭取到經費會先整修太紅產業道路，另闢新路部分則需再評估。