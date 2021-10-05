統一獅隊球員楊家維4日因酒駕肇事鬧上社會版面，球團相隔5小時後火速開鍘，今天中職官網球員異動中正式將他除役，總教練林岳平也感嘆還能打的球員因為這種原因被迫離開棒球場十分可惜，但他也希望所有球員、教練在喝了酒後就不要有駕駛行為。

昨天剛好是獅隊一、二軍的休息日，沒想到就發生球員酒駕肇事的情況，「餅總」表示，今天賽前沒有特別針對此事集合全隊，目前球隊氣氛也還OK，「確實一個球員好好的卻發生這些事，不是因為不能打被除役，這是很可惜的是，大家必須要更督促自己，在做每件事、在社會上的行為舉止，盡可能用正能量去表現。」

去年獅隊才發生郭阜林酒後騎車的事件，沒想到這次楊家維酒後肇事發生擦撞，雖未致人死傷，但酒精濃度高達1.03，「上次阜林的就讓球團很痛心，球團認為他的程度還可以再原諒範圍，所以選擇罰款、禁賽、扣薪讓選手緊惕，這次情節更嚴重，酒精濃度太高了。我也只能表達遺憾，不能代表大家發表意見。」

26歲的楊家維進到職棒後受到腎病困擾，好不容易回到球場，表現並不理想，在一、二軍浮沉，沒想到最後是因為酒駕遭到球團開除，林岳平感嘆說：「這是更可惜的地方，他不是不好的選手，一直上上下下，在沒有更好成績出來前又有一些場外的事，讓你沒辦法繼續在場上表現。」

最後「餅總」也再度重申，告誡不管是教練還是選手，只要有飲酒後就不要有後續不良的行為，「喝酒習慣很多人會有，只是大家不需要督促自己喝酒後的行為，不要去傷害別人、自己。今天這件事如果是發生在更重要的選手身上，公司一樣會做最嚴厲的處罰。」