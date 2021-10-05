蓮縣南區輔具資源中心今玉里鎮揭牌，提供輔具維修、租借等多項服務。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

蓮縣南區輔具資源中心今在玉里鎮揭牌，由門諾醫院團隊提供諮詢、到宅服務、評估、維修、租借等服務。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣地形狹長、幅員遼闊，為方便身心障礙者及有長照需求者的生活品質更加便利，「花蓮縣南區輔具資源中心」今天揭牌啟用，縣長徐榛蔚表示，規劃於明年完成「2中心5據點6便利站」，再增設吉安鄉、瑞穗鄉2個輔具據點，以及秀林鄉、富里鄉2個輔具便利站，建構13鄉的輔具資源網絡。

蓮府資料顯示，花蓮縣身心障礙者26491人、長照需求人數15635人，總計佔縣內總人口13％；去年花蓮縣輔具申請補助案件共3653件，較前年增加1316件，輔具補助案件增幅高達56.3％，近年來身障及長照輔具需求服務量，因應高齡化人口改變明顯提升。

花蓮縣南區輔具資源中心啟用今由縣長徐榛蔚主持，縣議員高小成、玉里鎮長蔡秋龍、卓溪鄉長呂必賢、社會處長陳加富、玉里分局長溫基興、門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信、門諾醫院院長吳鏘亮、門諾醫院資深高專林明桂、長照部主任戴玉琴等人都到場。

徐榛蔚表示，縣府運用公益彩券盈餘分配基金及衛生福利部長照服務發展基金，委由門諾會醫療財團法人門諾醫院承辦輔具資源服務中心，2年來服務的民眾已超過2萬人次。為方便中南區民眾取得輔具資源服務，今年3、4月陸續增設光復鄉、鳳林鎮等服務據點後，5月初於玉里鎮新設立「花蓮縣南區輔具資源中心」，期盼能透過在地扎根的專業服務，提升花蓮縣輔具服務的可近性及品質。

此外，為推動簡政便民，縣府也要求社會處規劃於明（111）年完成「2中心5據點6便利站」，增設吉安鄉、瑞穗鄉2個輔具據點，以及秀林鄉、富里鄉2個輔具便利站，以完善建構花蓮縣各鄉鎮市的輔具資源網絡。

門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信表示，輔具服務的申請，除了身心障礙者以外，受少子化影響，人口結構已步入高齡化社會，有越來越多的長照需求者需要輔具服務。南區輔具資源中心團隊，除了有物理治療師、職能治療師、社工師等專業服務人員外，為了貼近在地文化、融入地方，維修技師以及行政人員都是在地人，熟練的族語溝通，不僅拉近彼此距離，也讓服務更有溫度。

花蓮縣南區輔具資源中心提供民眾輔具諮詢、到宅服務、評估、維修、租借等服務項目，中心服務時間為每周一至周五，上午8點至下午5點，地址在花蓮縣玉里鎮光復路46號，電話03-8886586。