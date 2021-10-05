近期越南封城、中國限電等再度衝擊台商供應鏈佈局，外貿協會台美共同舉辦的第10屆美國商機日5日登場，並邀來美國商務部代理副助理部長Richard Steffens遠端連線站台，貿協董事長黃志芳即登高一呼，美國拉高本土製造決心非常明確，台商要爭取美國商機，勢必要東進美國布局。

尤其是針對疫後經濟復甦、供應鏈重組、美國政府採購等三大議題，貿協將協助業者全力爭取美國商機，黃志芳強調，目前貿協規劃明年首波帶領500大企業東進，且同步於美國DC舉辦首場台灣形象展。

台美共同舉辦的美國商機日今年擴大辦理，並舉辦論壇、研討會，聚焦美國各州政府基礎建設商機資訊、5G、乾淨能源、供應鏈合作，電動車等議題，此次美方參與開幕的官員層級還拉至新高，邀來美國商務部代理副助理部長Richard Steffens零時差連線致詞；經濟部國際貿易局長江文若也分別與美國亞利桑那州、新墨西哥州政府簽署合作備忘錄（MOU），深化雙邊經貿合作。

黃志芳強調，亞利桑那跟新墨西哥在美國南部被視為新矽谷，高科技、半導體資通訊產業投資皆往此廊帶發展，像台積電就是要到亞利桑那，整個區帶變成非常熱門高科技的投資走廊，將來會是台灣在美國進行投資跟科技合作的重點州。

而隨著美國疫情後消費復甦、台美關係緊密，黃志芳指出，可以美國市場為起點來重塑台灣品牌，尤其美國政府提高本土製造決心明確，無論川普還是拜登政府，美國製造政策不變，當前拜登政府更堅持六成美國製造，要搶食美國市場大餅的台商，勢必得考慮東進美國，也是這次美台商機日舉辦10個州的投資機會說明會。

黃志芳表示，因應美國商機可期，貿協鎖定美國疫後經濟復甦、供應鏈重組、美國政府採購等三大主軸擴大對美布局，例如明年將組織企業代表團赴美拜訪美國大企業，洽談合作布局，另外過去一年多也與美國當地有豐富政府採購經驗的業者建立關係，希望能為台灣多引介美國政府採購機會、說明成為美國政府供應商的程序及資格，光是美國國防部的採購項目就不止軍事用品，而是「鋪天蓋地、什麼都有」。

黃志芳也宣布，明年台灣形象展將走出新南向國家，首度前往美國舉辦，將朝輸出台灣軟實力規劃，主打智慧解決方案、健康樂活，預計會以美東華盛頓DC為起點。