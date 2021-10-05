嘉義縣竹崎鄉緞繻村紅南坑奉天岩良食局供爬獨立山的山友有地方可炊煮、泡茶、休息，每到假日總是吸引不少人潮。（張亦惠攝）

嘉義縣竹崎鄉緞繻村紅南坑奉天岩是在地居民的信仰中心。（張亦惠攝）

嘉義縣竹崎鄉緞繻村紅南坑距離太平雲梯僅約10分鐘，目前社區正在爭取連接獨立山車站及竹崎聯外道路開闢，奉天岩主委陳世安說，未來若與竹崎的聯外道路開闢成功，太平雲梯、奉天岩、獨立山車站、觀音瀑布即是完整的環狀行程，對嘉縣觀光有很大助益。

紅南坑奉天岩良食局由廟方管理，讓走獨立山步道的山友能在抵達山頂後泡茶、煮飯稍作休息，每到假日總是人聲頂沸。陳世安說，這幾年開車經由太紅產業道路到奉天岩的民眾越來越多，也有人是不爬山單純來拜拜、踏青。

奉天岩顧問陳茂田指出，其實紅南坑是未被發現的旅遊瑰寶，除了是獨立山的終點外，林鐵在獨立山段的螺旋式工法三迴旋，林鐵火車環繞三圈像螺線形盤旋到山頂，是遊客必看的獨特景觀；在奉天岩能欣賞大片雲海跟雲瀑，是海拔1000公尺以下少數可以賞雲海的地方，秋天時還能看到成群的黃頭鷺飛過。

陳茂田說，自己退休後自北部返鄉居住，十分喜歡這裡的環境，除風景好外，生態也十分豐富，包括螢火蟲、樹蛙在夏天時都很常見，也曾看過藍腹鷴跟帝雉，今年因龍眼果的成長期缺水長不大，沒去採摘，就有白面鼯鼠來訪採龍眼作為晚餐；植物部分，聚落可見野生的豹紋蘭、原生種茶樹等，且居民自2018年開始造林，至今種植上萬顆肖楠木，生態保護十分到位。

林鐵及文資處副處長周恆凱說，阿里山林鐵第四季主題列車原已規畫遊客搭林鐵至獨立山車站，再步行至路面搭乘接駁車順遊太平雲梯及周邊景點，但因疫情停駛，將與社區討論復駛時間。