嘉義縣竹崎鄉緞繻村紅南坑距離太平雲梯僅約10分鐘，目前社區正在爭取連接獨立山車站及竹崎聯外道路開闢，奉天岩主委陳世安說，未來若與竹崎的聯外道路開闢成功，太平雲梯、奉天岩、獨立山車站、觀音瀑布即是完整的環狀行程，對嘉縣觀光有很大助益。
紅南坑奉天岩良食局由廟方管理，讓走獨立山步道的山友能在抵達山頂後泡茶、煮飯稍作休息，每到假日總是人聲頂沸。陳世安說，這幾年開車經由太紅產業道路到奉天岩的民眾越來越多，也有人是不爬山單純來拜拜、踏青。
奉天岩顧問陳茂田指出，其實紅南坑是未被發現的旅遊瑰寶，除了是獨立山的終點外，林鐵在獨立山段的螺旋式工法三迴旋，林鐵火車環繞三圈像螺線形盤旋到山頂，是遊客必看的獨特景觀；在奉天岩能欣賞大片雲海跟雲瀑，是海拔1000公尺以下少數可以賞雲海的地方，秋天時還能看到成群的黃頭鷺飛過。
陳茂田說，自己退休後自北部返鄉居住，十分喜歡這裡的環境，除風景好外，生態也十分豐富，包括螢火蟲、樹蛙在夏天時都很常見，也曾看過藍腹鷴跟帝雉，今年因龍眼果的成長期缺水長不大，沒去採摘，就有白面鼯鼠來訪採龍眼作為晚餐；植物部分，聚落可見野生的豹紋蘭、原生種茶樹等，且居民自2018年開始造林，至今種植上萬顆肖楠木，生態保護十分到位。
林鐵及文資處副處長周恆凱說，阿里山林鐵第四季主題列車原已規畫遊客搭林鐵至獨立山車站，再步行至路面搭乘接駁車順遊太平雲梯及周邊景點，但因疫情停駛，將與社區討論復駛時間。
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