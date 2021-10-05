看好疫後健身趨勢，本土最大健身中心柏文旗下健身工廠持續拓點，宣布首間「捷運共構廠」台北市長春廠明日開幕，坐落在台北捷運南京復興站，不須出站即可抵達，滿足捷運通勤族的健身需求，接下來還有台中市福科廠及高雄市福華廠接棒開幕，後續隨著各場館營運逐步回到正軌，營收持續升溫。

根據台灣產業趨勢研究調查，超過7成消費者將「交通便利」列為選擇健身房的首要考量，柏文指出，台北市長春廠是健身工廠第一間捷運共構廠，由捷運南京復興站出口通道即可直接抵達，未來也將朝此方向持續拓點展店，帶給消費者更加便利的運動環境。

值得一提的是，根據柏文統計，女性健身的比例逐年提升，且經過消費者訪查發現，許多女性對於在有男性的環境健身容易感到不自在，因此健身工廠為女性會員打造「女性運動專區」，挑選適合女性訓練的器材，並以粉色系打造放鬆運動的環境，期望帶給女性會員自在運動的美好體驗。

振興五倍券本周即將上路，健身工廠也加入搶券陣容，宣布推出「健身振興方案」，新會員搭配五倍券只需繳3000元，即可折抵入會費、手續費以及3個月月費，最高價值超過9000元，優惠放大三倍，再加碼送12個月會籍，優惠前所未見。

而為了提供回歸健身房的消費者更加安全的運動環境，健身工廠推出「打疫苗送會籍」方案，至今年底前會員出示接種疫苗證明，打一劑即贈送一個月會籍、兩劑贈送兩個月，希望提升廠內運動會員的疫苗覆蓋率，做好準備迎接盼望回歸運動的民眾。