台中市在地職業籃球隊「台中太陽」成軍！市府運動局5日與球團舉行誓師，共同宣示深耕台中。（盧金足攝）

台中市在地職業籃球隊「台中太陽」成軍！市府運動局5日與球團舉行誓師，共同宣示深耕台中。（盧金足攝）

台中市史上首支在地職業籃球隊「台中太陽」成軍！市府運動局5日與球團舉行誓師，共同宣示深耕台中。市長盧秀燕表示，台中近年籃球運動發展蓬勃，台中太陽隊落實在地化，提供球員展現球技舞台，未來市府將與球團合作培育更多籃球人才、舉辦更多賽事，推廣台中酷運動，打造酷城市。

「YA！太開心了！」盧秀燕表示，繼職棒後，台中終於有了籃球的地主隊，台中市政府將是他們的家，也會是他們最強大的後盾，「我們都是一家人」，未來市府將結合球隊的力量，努力讓台中太陽隊發光發熱。

她說，過去培育的籃球好手必須外漂其他城市打球，現在有了城市隊伍後，優秀的在地籃球人才，像是台中太陽隊中的蘇奕晉，就可以留在家鄉打球。

盧秀燕感謝台中太陽隊總經理汪蔚傑、董事孫子荃、雪芃廣告董事長謝中川，以及台中在地企業與民間團體的支持，正式成立台中太陽隊，期待選手們加緊練習，在比賽中獲得好成績，以令人耳目一新的陣容與台中這座城市相結合，帶來活力與衝勁。

汪蔚傑指出，盧秀燕相當支持籃球及體育，希望和市府一起合作推廣籃球，取得更多在地民眾的認同，未來更希望能與市政合作，透過球員在地化基礎，走入基層、鼓勵年輕球員，培植更多運動人才，並推動當地基層教育與相關體育活動，創造就業機會。

運動局表示，籃球運動是非常熱門且受歡迎的運動項目，許多學校都有自己的籃球隊，在台中包括大智國小、東興國小、神岡國中、青年高中、后綜高中及東山高中等，都是陣容堅強的學生籃球隊，台中太陽成軍後，讓在地優秀球員可以選擇留在台中追逐籃球夢。

運動局長李昱叡指出，推展籃球運動賽事包括3X3.EXE PREMIER聯盟賽、大專校院3x3籃球錦標賽、中區大學籃球聯名品牌賽、儲互盃3對3籃球聯誼賽、P. LEAGUE＋例行賽等，場場精彩，獲得民眾熱烈迴響，盼持續深耕在地籃球基礎。