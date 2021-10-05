毛孩「凱弟」跟在領犬員腳旁，模樣超萌。（莊哲權攝）

明天要到高雄參加認證考試的凱弟，演練動作很到位。（莊哲權攝）

明天要到高雄參加認證考試的凱弟，演練動作很到位。（莊哲權攝）

台東縣消防局搜救犬小組的毛小孩「凱弟」，在體型高大的拉布拉多犬「長人陣」中顯得特別嬌小，領犬員說，凱弟個性調皮，經常上演「越獄大逃亡」，但是在長隧道穿越訓練項目中，很快就克服幽閉恐懼及地形突破，明天將到高雄參加IRO國際中級認證，一旦通過便能正式為「搜救犬」。

一般搜救犬都以大型的狼犬、拉不拉多犬為主，在台東縣消防局領犬員羅翊辰發號施令下，嬌小的「凱弟」1個口令1個動作，動作靈活而且非常到位，特別是在長隧道穿越，進入隧道後眼前突然一片黑暗，還要通過不規則狀的帆布區，考驗凱弟突破地形的勇氣，被譽為「神穿越」。

羅翊辰說，4歲的凱弟品種為「傑克羅素梗犬」，生性調皮又固執，因為精力旺盛，越獄行為已不計其數，因為體型小，主要任務是針對地震災害、瓦礫搜救，但也因先天的限制，進入瓦礫後若高低落較大，要上來的困難度高，較令人擔心。

羅翊辰表示，台東搜救犬小組第1代都已退役，目前有6隻培訓犬，其中最資深的凱弟，6日將到高雄參加IRO國際中級認證考試，如果順利過關，就可成為正式搜救犬，另有4隻拉不拉多犬則參加初級認證。

台東縣消防局今天舉行「特種搜救隊暨搜救犬訓練基地建置工程」動土典禮，縣長饒慶鈴表示，台東擁有東部第1座搜救犬訓練場，但因缺乏特搜隊訓練基地，縣府向中央爭取4800萬元新建，期能提供特搜隊就近訓練的場所、提升搜索救援能力，也讓搜救犬擁有更良好的馴養及照護環境，預計2023年2月完工。