獨家》新北小五生墜樓送醫無生命危險 校方：原因釐清中 18:272021/10/05 中時 蔡雯如 、 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市鶯歌區某國小今天（5日）11時許傳出有小五生從學校5樓墜落，骨盆裂傷、肺部破損，緊急被送往亞東醫院搶救，目前沒有生命危險，對此，校方不願多談僅表示，原因釐清中，確切原因後續再做說明。 諾貝爾生醫獎由美2學者共享 研究溫度及痛覺感受器有成 韓進快評》拆銅像 校長要有智慧 #新北 #小五生 #釐清 #原因 #重傳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貨櫃三雄吞2根跌停沒完？ 謝金河揭台股暴殺關鍵理由 22:342021/10/04 財經 疑設備漏電！高雄男維修電動天車觸電 送醫搶救不治 13:182021/10/04 社會 臨時工男友月薪15K想無套 她拒絕遭回：愛情能解決一切 17:092021/10/04 社會 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 05:202021/10/05 財經 基隆議員憂公車老舊 籲嚴把關 04:102021/10/04 地方新聞 諾貝爾醫學獎 解開人類感知溫度及壓力之謎！2位美國科學家共獲殊榮 其中一位是台灣女婿 04:102021/10/05 焦點要聞 藍轟蔡其昌說謊護航3Q 淪政治打手 04:102021/10/05 政治要聞 孕婦預約第二劑遭誤植混打高端 陳時中曝原因 14:212021/10/05 生活 晚期肺癌≠末期 抗癌名醫：找對策略就能有意義延長生命 06:422021/10/05 健康 中和6旬婦開車擦撞騎士 56歲男彈飛倒地慘死 14:062021/10/05 社會 諾貝爾生醫獎得主出爐 驚喜獲獎後第一反應太逗趣 18:522021/10/04 國際 社會熱門新聞 【獨家】軍紀出包！雲林憲兵隊爆發集體簽賭案 士官為還債拉同袍抵債 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 公公哄孫女香甜入睡 媳婦入房見2人睡姿怒罵：不要臉 - 社會 800萬保時捷保固過期漏油 男衝展場狂噴20次「X你娘」 - 社會 「老闆我想要巨魯」餐廳招牌好害羞 網激推彰化神級美食 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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