桃園為杜絕新北地區常跨市隨意丟棄垃圾，針對八德區大仁、大明里及龜山區迴龍、龍華試辦專用垃圾袋，剛起跑就有民眾抱怨，家裡人口多垃圾袋會不夠，想去里辦公室多領囤貨。環保局趕緊呼籲，囤垃圾袋沒有用，若未來全面實施隨袋徵收會有防偽標籤，現在的也無法使用。

民眾表示，自家人口多加上白天還要幫忙帶親戚的2個孩子，評估後認為3個月100個垃圾袋肯定不夠用，想先去里辦公室多領，但要填資料又有時段限制，直呼不便。市議員蔡永芳直呼「環保局發的量是新北市1戶3口1年用量的1.4倍，怎麼可能這麼快用完？」，向民眾喊話用完再拿。

環保局3個月提供每戶40個5公升垃圾袋、40個14公升垃圾袋、20個33公升垃圾袋，總計共100個垃圾袋。蔡永芳說，桃園近年恐出現垃圾危機，隨袋徵收可從源頭讓垃圾減量，現在已經不得不做，請民眾多體諒。

八德區大仁里辦公室說，的確有民眾家中有小嬰兒、老人等需要包尿布或者住家分租給多人會有這狀況，的確垃圾量會較大。龜山區龍華里里長許森能強調「用完才能領」，不要預期會用不夠，囤垃圾袋沒有意義，會評估使用時間再讓民眾申請，起碼要1個月後再來申請才會給。

環保局長呂理德表示，現在為試辦階段，民眾只要不夠都可以去里辦公室指定地點領取，沒有數量上限，他們預估會有不夠的狀況會是小吃店等自宅商家，雖然這算是事業廢棄物，但由於要讓民眾習慣隨袋徵收，目前都還是一律都會提供專用垃圾袋，也呼籲民眾不要囤積，夠用就好。