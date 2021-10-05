晶片需求增加 英飛凌2022年度財測強勁 18:462021/10/05 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國晶片製造商英飛凌5日表示，在電氣化與數位化等趨勢帶動晶片需求增加帶動下，按歐元兌美元匯率在1.2美元做基準，預期10月初到明年9月底的2022年度，營收年增約15％和利潤率約20％，並計畫把投資金額增加至約24億歐元。 致茂營運引擎到位 大摩升目標價 能耗雙控＋工作天數少 南電 上月營收微降溫 #英飛凌 #晶片 #增加 #年度 #財測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶片需求暢旺 矽格Q3營收續創新高 09:102021/10/05 財經 限電限產風暴衝擊Q4經濟 陸GDP增速恐降0.5百分點 04:102021/10/05 全球財經 台灣權王－力旺、台光電 營運衝鋒可期 04:102021/10/05 證券．權證 全民學英語 教育電台推出22個雙語節目 11:192021/10/05 生活 三題材助攻 14檔解封受惠股靚 04:102021/10/05 證券．權證 聚鼎整合TCLAD系統有成 明年不看淡 04:102021/10/05 產業．科技 熱門股－英業達 三大法人狂敲進 04:102021/10/05 證券．權證 台南市永康首棟社宅 開工動土 15:512021/10/05 區域情報-台南 水湳轉運中心及iBike追加經費 中市交通局：為加速進程 16:282021/10/05 生活 梵克雅寶2021年度限量薔薇輝石Alhambra吊墜奢華登場 16:332021/10/05 消費 《半導體》營收創3高 天鈺攻漲停 12:192021/10/05 財經 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 陸爆缺電荒 解藥在這大國手上？專家直呼：角色超關鍵 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 老美逼交機密！台積電、三星難逃鴻門宴 陸廠卻躲過風暴 - 財經 房東注意 財政部針對「囤房包租公、婆」查稅 影響1734人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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