陽光基金會每年服務逾400位燒傷顏損兒童，從前端生理復健、心理支持到回歸校園，提供完整生心理重建服務。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真）

今年26歲青年阿妙（化名），9歲時因薰香精油氣爆，造成全身70％二至三度燙傷，顏面與手部嚴重燒傷，當時他離家入住陽光之家，熬過復健艱辛、踏入社會的阿妙也鼓勵陽光孩子們要為自己的未來勇敢努力。

陽光基金會每年服務逾400個燒傷顏損兒家庭，為助燒傷顏損兒快樂學習勇敢長大，陽光基金會與全聯「愛從1開始」零錢捐活動攜手合作，任家萱Selina也應陽光之邀無償拍攝公益影片，與燒傷顏損兒入鏡同樂。

長期關懷未成年的弱勢兒少全聯佩樺基金會，期盼幫助弱勢兒少健康、自信成長，有天能做到自我實現的夢想；全聯福利中心劉鴻徵協理也表示，全聯自2013年推出「愛從1開始」零錢捐活動，全台千家門市設有「愛心零錢箱」，讓民眾在日常生活中即能響應公益，今年除可捐出零錢、也能以手機APP捐出PX Pay福利點數，累積前三季，全聯會員共捐出6500多萬點（等於650萬），而今天記者會全聯也拋磚引玉，率先捐出1000萬點（等於100萬元），希望大家一起響應。

陽光基金會表示，由於先天疾病或者後天的意外傷害，造成許多孩子外表損傷，例如血管瘤、神經纖維瘤、燒傷等。這群孩子除了需要面對創痛，還必須學習自我接納、人際溝通、就學適應等諸多挑戰，陽光基金會每年服務逾400位燒傷顏損兒童，從前端生理復健、心理支持到回歸校園，提供完整生心理重建服務，邀請民眾響應全聯『愛，從一開始』零錢捐、點數捐活動，也可在陽光官網線上捐款。