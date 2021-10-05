統一獅找來前樂天桃猿洋投霸能，他已經來台目前正在進行14天的居家隔離，預計11日出關，接下來再進行7天自主健康管理即可與球隊會合，總教練林岳平表示，接下來就看他那7天的練習狀況，若狀況一切順利，在19日那周就有機會亮相，最有可能就是在與樂天桃猿3連戰中出賽。

霸能在9月26日來台，隨即入住防疫旅館，展開14天居家隔離，11日出關後，球隊將安排他與專屬的訓練員進行一對一練習，18日完成14+7的檢疫流程，19日就能正式與球隊會合。

至於霸能何時能夠出賽？「餅總」表示，必須要看他練習的完整度如何，如果非常好就可以就位了，「看他11到18日的練席，出來的第一天就會馬上與他溝通，看怎麼安排，這段時間投手教練也都有與他密切聯絡，他應該比我更了解霸能的狀況。」

若一切順利，依照林岳平的說法，霸能在19日那周就有機會亮相，而在目前前3號先發投手古林睿煬、飛利士、布雷克不太會變動的情況下，目前最有可能就是在與猿隊3連戰的比賽中出賽。