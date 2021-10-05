綠營市議員謝志忠表決台中購物節預算案時，同時舉雙手及單腳強調他有3票，仍然敗北。（陳世宗攝）

市議員陳淑華(左)指出，水湳轉運中心工程經費追加8億，但今年所編列的4501萬根本都還沒執行完。（陳世宗攝）

台中市議會財政經濟及交通地政委員會，5日分別審查追加台中購物節3.5億及水湳轉運中心和iBike共10億元預算案。藍、綠議員就台中購物節3.5億展開激烈攻防交鋒，最後表決藍營以人數優勢5比1勝出，照案通過；水湳轉運中心及iBike追加預算照案通過，附帶交通局下次定期會提出整體規畫案專案報告。

市議會財經委員會5日審查台中購物節追加3.5億元預算。綠營主席蔡耀頡及市議員謝志忠，分別就市民獨享獎項僅360萬元，要求經發局提出去年搭配三倍券效益評估？今年3.5億元預算是如何編列？超黨派市議員陳清龍指出，經發局今年購物節預期創造175億到246億元經濟產值，是如何評估提出詢問。

藍營市議員陳本添、陳成添、黃健豪、冉齡軒、陳文政等強調，連審計單位說三倍券與購物節效益難以估算？要經發局如何算出？台中購物節商家都很期待應予通過，若執行不佳市議會再予以檢討。蔡耀頡認為委員會意見不一，預算就直接送大會審查，遭到藍營議員強烈反對。

冉齡軒還一度與蔡耀頡爆發口角，會議休息3分鐘紓緩雙方劍拔弩張。蔡耀頡採取表決後5比1，藍營以人數優勢勝出，台中購物追加3.5億預算通過送大會6日進行2、3讀；綠營謝志忠反對，並保留大會發言權，超黨派陳清龍則保持中立。

另外，交通地政委員會審查110年度交通局追加減預算，水湳轉運中心工程經費追加8億、ibike倍增計畫追加2億，引起市議員陳淑華等人強烈質疑，追加預算連計畫都未送到議會，今年只剩不到3個月執行得完嗎？交通局長葉昭甫說，市府為加速進程追加預算，讓工程年底順利上網招標。

交通地政委員會作成決議，交通局追加預算照案通過並附帶意見，該局下次定期會提出水湳轉運中心整體規畫案專案報告，興建工程總經費39億元額度內興建不得再辦理追加；交通局確實評估及加速ibike倍增計畫執行期程，將分年執行細項及ibike1.0汰換進度提供委員會各議員。