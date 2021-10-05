共機本月大舉擾台，自10月1日起共計149架次，屢屢創下單日擾台架次最多的紀錄，不過今天卻只來了1架次。

國防部表示，解放軍運-8反潛機1架次今天進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

歐洲工具機展 台廠參展創新低
共機單日爆56架次擾台創紀錄 白宮曝已「私下」處理
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