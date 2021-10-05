4天149架次後 今僅1架次共機擾台 18:432021/10/05 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 4天149架次後 今僅1架次共機擾台（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機本月大舉擾台，自10月1日起共計149架次，屢屢創下單日擾台架次最多的紀錄，不過今天卻只來了1架次。 國防部表示，解放軍運-8反潛機1架次今天進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 歐洲工具機展 台廠參展創新低 共機單日爆56架次擾台創紀錄 白宮曝已「私下」處理 #架次 #共機 #擾台 #4天 #運-8反潛機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年共機擾台已超過600架次 嚴重影響我空防安全 14:362021/10/05 政治 4天149架次共機入侵目的何在 專家披露兩岸擦槍走火關鍵 12:122021/10/05 軍事 南海英美3航母群聚 陸超過百架軍機擾台透玄機 10:552021/10/05 軍事 56架次共機擾台創紀錄 女戰神曝非常擔心一件事 09:532021/10/05 政治 共機擾台數頻創新高 美國務院加強措辭要求住手 05:292021/10/05 國際 共機單日56架次擾台 蘇貞昌：愈來愈過分 國人要自強 09:322021/10/05 政治 長程線機組員接種第2劑疫苗比例達98.7％ 預計本周全數施打 16:432021/10/05 生活 美國關切共機擾台 外交部：面對中國威脅台美溝通管道順暢 15:492021/10/05 政治 昨56架次共機擾台 創單日新高 04:102021/10/05 焦點要聞 共機擾台架次屢創新高 他提醒蔡政府「真正兩岸關係」：沒人是贏家 14:492021/10/05 政治 今起爬山免戴口罩、內用不必隔板 4大防疫鬆綁一次看 09:032021/10/05 生活 政治熱門新聞 陳柏惟罷免最新民調出爐 同意票超驚人 - 政治 蔡英文投書外媒談共機 藍委傻眼：她不是中華民國總統？ - 政治 56架次共機今擾台 傳空軍派近60架軍機應對 - 政治 羅智強到「網紅熱門景點」爬山 驚喜巧遇女明星 - 政治 朱立倫公布人事案後突退黨內群組 徐巧芯回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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