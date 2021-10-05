共機本月大舉擾台，自10月1日起共計149架次，屢屢創下單日擾台架次最多的紀錄，不過今天卻只來了1架次。

國防部表示，解放軍運-8反潛機1架次今天進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。