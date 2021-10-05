台北市進出口公會5日召開會員大會並進行理監事全面改選，改選結果，由台隆集團董事長黃教漳出任新任理事長，監事會召集人則由世華企業副董事長凃如肯擔任。

這次改選，新任理監事團隊組成為27位理事、9位監事、12位候補理監事，其中多達10席為年輕新面孔，分別來自資通訊、五金、百貨通路、食品、紡織、石化等產業。新的理監事團隊組成多元化且具台灣產業代表性，透過各面向的產業代表，發揮業界與政府溝通平台的角色，積極溝通、反映業見意見，特別在這二年多數產業受到COVID-19疫情嚴重影響之際，公會的整合溝通角色更凸顯其重要性。

黃教漳，為日本上智大學經濟系畢業，擁有台大、政大EMBA雙碩士，事業版圖前身是1950年成立的台隆貿易行，早年以進口輪胎及機車生產銷售為主，1980年代進入食品事業、2000年引進日本零售與食品通路，旗下事業體涵蓋製造、服務、創投等事業體。集團的「台隆手創館」連續3年拿下台灣服務業大評鑑的金牌獎，也在2019年得到「幸福企業大賞」等殊榮。

早期的台隆貿易行在70幾年前就已加入台北市進出口公會。如今，黃教漳接棒公會理事長一職，更富含一層濃厚的情感意義。

黃教漳也同時擔任外交部台灣日本關係協會理事、東亞經濟協會理事長、工商協進會副理事長、台日商務交流協進會副理事長、三三企業交流會理事、經濟部台日產業推動小組委員、2019年獲經濟部推薦為日本經濟新聞社主辦之「亞洲賞」的台灣代表等，延續台灣企業前輩們與日本工商團體深厚的淵源，在國內多個工商團體備受重視。

台北市進出口公會現有近6200多家企業會員，會員並遍及全台各主要城市，會員的總進出口額約占全國40％，會員總雇用員工數也達60萬人，並與全球將近150個各國重要工商團體簽訂姐妹會合作備忘錄協議是台灣最具規模的商業團體之一。

黃教漳表示，公會作為台灣貿易界的最大組成單位，已累積了74年的服務經驗，而在目前政府積極爭取加入CPTPP之際，企業可能將面臨新的挑戰與機會，台灣與CPTPP成員雙邊進出口貿易總額近25％，其中更以日本最多，可見台灣與日本的夥伴關係布局尤為重要，在國際經貿情勢瞬息萬變的今天，公會踏著穩定、前瞻的步伐，與政府保持良好互動合作，為會員爭取權益，期許未來透過更開放的全球區域整合，讓台灣企業在國際間有更大的發揮空間，進而帶動台灣經濟的發展。