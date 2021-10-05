因應疫情不群聚，台北遠東香格里拉、台南遠東飯店，以及Mega 50將於10月10日上午10點至11月11日搶先開賣「ITF線上旅展」，推出住宿、餐飲與健身券等超值年度優惠，雙人入住台北遠東香格里拉，每晚2999元起，遠東CafE自助餐券每位658元起，約68折。除此，每周還將加碼推出限時閃購，如下午茶自助餐券52折等。

台南遠東香格里拉推出多款住宿券，其中「三天兩夜平日住宿券」每張5700元，平均一人一晚只要1425元，「一泊二食住宿券」含自助式早餐，另可任選自助午或晚餐、或櫻桃烤鴨三吃，每張5600元，另有「雅仕套房買一送一組」。而餐券則有遠東Cafe 自助餐、烤鴨、下午茶及牛排優惠券，最低57折起。新北美食地標Mega50旗下餐廳也端出多款美食券以廣招徠，如望月樓「廣式片皮鴨二吃」優惠價1500元，「50樓Cafe自助餐平日十客券組」享68折特惠，平均每位只要752元。

台北遠東香格里拉重啟後的遠東Cafe自助餐廳，線上旅展推出回饋感恩價，包含午、晚餐、下午茶等豐富選擇，最低優惠約68折，下午茶每位僅需658元、自助午、晚餐最低1108元起 。上海醉月樓則祭出雙人豪華海鮮套餐下殺54折，原價5500元、旅展限定價2980元。馬可波羅義大利餐廳推出旅展限定雙人饗宴只要3899元、約66折。連續四年榮獲米其林餐盤推薦的香宮粵菜餐廳則端出最受青睞的招牌烤鴨，加上龍蝦以及主廚精選佳餚，烤鴨龍蝦套餐四人4688元，ibuki日本料理餐廳的雙人饗宴也只要2988元、約62折。

台北遠東香格里拉年度ITF線上旅展住房優惠，每晚只要2999元即可雙人入住，微旅行則推薦「雅仕套房買一送一」，住宿期間還可享豪華閣禮遇，包含早餐、下午茶以及晚間雞尾酒小點，還可自在享用飯店頂樓景觀恆溫泳池等休閒設施，兩晚12000元、約2折。加碼推出的「樂遊台北高鐵飯店聯票住房專案」，ITF線上旅展10月10日至12日首三日限定房價優惠每晚5590元起，加訂高鐵成人票再享65折優惠，再享免費客房升等、豐盛早餐、下午茶以及晚間雞尾酒小點與台北捷運一日票兩張等禮遇。線上旅展期間，台北遠東香格里拉還將於每周四限量推出24小時閃購優惠。

台南遠東香格里拉飯店「三天兩夜平日住宿券」每張5700元、約23折，雙人周日至周四入住不含早餐，保證安排高樓層32-38樓特選尊榮客房。「一泊二食平日住宿券」每張5600元、約37折，除遠東Cafe 自助早餐，還可任選午或晚餐，於台南最高景觀餐廳「醉月樓中餐廳」享用櫻桃烤鴨三吃、或遠東Cafe 自助餐。「豪華閣尊榮客房平日住宿券組」內含兩張券，優惠價8600元，「雅仕套房平日住宿券組」買一送一，優惠價10999元。ITF線上旅展首三日，10月10日至12日加碼「高鐵飯店聯票住房專案」最低4670元起，除享加購高鐵車票65折之外，並可享下午茶、晚間雞尾酒小點、豐盛早餐等禮遇。

台南遠東香格里拉餐券部份，「遠東Cafe 自助早餐券組」一組兩張雙人券、優惠價1596元，平均一人只要399元。「醉月樓一鴨三吃美饌饗樂券」優惠價1680元、約76折，「遠東Cafe 平日自助午餐券組」一組五張單人券，優惠價3540元、約76折，「大廳茶軒英式下午茶組」一組兩張雙人券，優惠價1400元(約72折)、以及「THE MEZZ牛排龍蝦館套餐券組」一組兩張單人券，優惠價3776元、約68折，套券組消費者皆可分次使用、彈性更大。