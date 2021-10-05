文策院去年舉辦首屆TCCF創意內容大會，串聯影視、動畫、出版、新媒體與未來內容等跨域的內容產業，彙整159家業者共624件作品，吸引全球22國家、近300位國內外買家參與，完成超過500場線上暨線下媒合，市場預估交易金額為3200萬美元（約9億2千萬台幣），今年的TCCF創意內容大會，將於11月再度登場。

文策院表示，今年文化產業關鍵字為「元宇宙」(metaverse)，大會從這個關鍵字出發，包括舉辦論壇，探討虛實整合場景對內容產業的影響與落地，以及「未來內容展」，將邀請創新科技、跨國團隊以及藝術家等，展示多樣跨域作品，一同創造、一同體驗進入全新定義的未來文化內容場景。

文策院表示，在疫情衝擊之下，全球內容產業如展覽場館、電影院與音樂表演等紛紛停擺之際，網路及串流技術的OTT產業卻因此爆發成長，顯見科技應用帶來的產業洗牌，正加速進行。使用者也於疫情後傾向線下與線上整合的消費模式，加上雲端應用、5G技術及去中心化網路的成熟，出現沉浸式的線上社群等國際趨勢，顯見虛實整合的應用已成為疫後的國際內容產業生產趨勢，也開啟未來文化內容的想像。

此外，為推廣創新內容體驗模式，今年也新增周邊串聯活動歡迎民眾一同到場參與，包含音樂、視覺、工作坊等活動，以及展示3D掃描、線上影像資料建置、沉浸式電子音效等跨域技術，結合娛樂、體驗、交流等元素，展現未來產業革新潛力。