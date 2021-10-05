基本工資審議委員會將於本周五（8日）召開，引發外界關注。「104玩數據」今(5日)公布的數據顯示，2021年的薪資排行榜中，新竹縣市拔得頭籌，台北市則位居第2；「十年薪資成長王」排行榜中，新竹縣市依然拔得頭籌；「2020年荷包大滿王」的部分則是苗栗縣居冠。

「104玩數據」今天公布各縣市的相關薪資數據排行，在2021年薪資排行的部分，新竹縣市的以月薪中位數4.2萬元拔得頭籌，台北市的月薪中位數則是4萬元，桃園市、新北市3.7萬元並列第三。「104玩數據」指出，產業發展長期重北輕南，薪資也呈北高、中南低，2021年薪資王以北桃竹居首，該區也為金融服務業、半導體、資通訊、製造業、軟體服務業之重鎮。

2021各縣市薪資中位數排行榜。(圖 翻攝自104玩數據)

至於在比較長期薪資成長幅度的「十年薪資成長王」排行，新竹縣市也以20個百分點的漲幅居冠，和苗栗、台東、屏東並列，宜蘭和南投則以18.5個百分點的成長幅度位列第2，台南、高雄以17.9個百分點的漲幅排名第3。

此外，「104玩數據」也通過「薪資收入減掉消費支出」統計、比較得出荷包結餘大滿王，排名第一的是苗栗縣(月薪3.4萬-支出1.9萬=結餘1.5萬)，第二名是桃園市(月薪3.5萬-支出2.3萬=結餘1.2萬)，第三名是新竹縣市(月薪3.9萬-支出2.7萬=結餘1.2萬)。

值得注意的是，台北市月薪3.8萬元雖僅次於新竹縣市3.9萬元，但台北市每月支出飆破3萬元，每月結餘剩不到8千，而台中市和高雄市也同樣受到高消費支出的影響。