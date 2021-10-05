大陸新華社5日報導，北韓中央通訊社4日發表公報說，北韓決定從當天上午9時起重啟兩韓間所有通訊聯絡線。分析人士認為，這是兩韓改善關係的重要一步，將對朝鮮半島局勢產生積極影響，但半島局勢能否持續緩和還存在較大不確定性。

報導稱，這是兩韓雙方聯絡中斷近兩個月後再次恢復，也意味著雙方關係的緩和進程重新開啟。

此前的兩韓關係可謂波折不斷。在經歷了2018年兩韓領導人三度會面的高光時刻後，隨著2019年2月在越南河內舉行的朝美首腦會議無果而終，但朝美關係逐漸趨冷，兩韓關係也隨之走低。2020年6月，北韓為抗議韓國縱容「脫北者」往北韓方向散發反朝傳單，不但切斷了兩韓間一切通訊聯絡線，還炸毀了位於北韓開城工業園區的兩韓聯絡辦公室大樓，致使兩國關係降到冰點。

經過雙方不斷努力，特別是兩國領導人多次互致書信溝通，兩韓終於在今年7月27日恢復兩國通訊聯絡。然而，隨著韓美8月10日啟動聯合軍演，朝方再度中斷了與韓方的聯繫。

報導指出，此次「復聯」同樣與雙方共同努力分不開。南韓總統文在寅9月21日在聯合國大會發言時，呼籲盡快恢復兩韓和美朝對話，表示希望相關各方共同發表韓戰終戰宣言。北韓勞動黨中央委員會副部長金與正隨後於9月24日和25日連續發表談話，表示願在相互尊重的前提下與南韓溝通，並提及兩韓首腦會談的可能性。9月29日，北韓最高領導人金正恩在北韓最高人民會議做報告時表示，北韓願從10月初重啟兩韓通訊聯絡線路。

報導分析，雖然此次「復聯」是朝方的主動作為，但分析人士指出，正如上述過程所顯示的那樣，其實兩韓雙方都有改善關係的意願。

從朝方看，在國際制裁、新冠疫情導致的邊界封鎖以及連續兩年自然災害等多重因素影響下，北韓經濟發展和糧食生產面臨困難，盡早解除國際制裁的願望尤為迫切。北韓希望南韓能在人道主義援助、疫情防控、解除對朝國際制裁等方面發揮積極作用。

從南韓看，文在寅總統任期將於明年5月結束，時間所剩無幾，但他最重視也是最著力經營的對朝關係卻長期陷入僵局。因此，文在寅積極釋放改善對朝關係的訊號，以期獲得朝方回應，從而在任期最後時段取得成果，留下政治遺產。他在聯大上發表有關終戰宣言的提議正是這一心態的表現。

新華社報導，從時機上看，韓美每年春夏兩次的軍事演習已經結束，北韓改善對南韓關係的直接障礙隨之消除。同時，明年誰能成為南韓新總統以及新總統對朝態度如何難以預測，文在寅的剩餘任期對北韓而言也是機會視窗。在這種情況下，北韓決定利用這一視窗期打破僵局，為兩韓關係進一步改善奠定基礎。

報導表示，對於朝方「復聯」的決定，南韓給予積極回應。南韓統一部4日表示，南韓政府認為，連接南北通訊聯絡線為穩定朝鮮半島局勢和恢復南北關係奠定了基礎。南韓期待通過穩定運營南北間的通訊聯絡線，盡快重啟對話，開始進行包括恢復南北關係和推動半島和平在內的實質性討論並取得進展。

分析人士認為，兩韓通訊聯絡線的恢復，可能給半島局勢帶來以下幾方面利好。

首先，北韓9月以來已多次試射不同類型飛彈，南韓則試射了自主研發的潛射彈道飛彈，半島呈現緊張態勢。兩韓「復聯」有助於緩解這種緊張。

其次，隨著雙方聯繫恢復正常，針對北韓的人道主義援助、構建兩國視訊會議系統和為離散家屬舉行視訊見面會等，有望成為下一步雙方具體討論的合作專案。

再次，隨著兩韓關係的轉暖，南韓推動朝美重啟會談的可能性也隨之增大。

分析人士指出，半島局勢能否持續緩和還存在較大不確定性。目前朝美之間分歧依舊嚴重，美方雖呼籲朝方對話，但並未明確表示將改變現有對朝政策；朝方則堅持，若美方不改變對朝敵視政策，就不可能恢復兩國正常接觸。韓國對朝政策受制於美國，如果朝美關係長期無法取得突破，兩韓關係將有再次惡化的危險。