台南市政府配合振興五倍券商機，搭配台南購物節從8月23日起跑，消費滿100元即可抽獎，累計發票登錄金額已突破12億元，更祭出台南購物節好禮月月抽，獎品總價逾2000萬元今天首度抽獎，市長黃偉哲抽出2輛智慧電車得主，每輛價值8萬5000元左右，最大獎為永康區、價值830萬元輕豪宅，將於明年3月抽出。

黃偉哲表示，台南市連續100天加零，台南購物節剛好舉行第一次抽獎，至今天為止，台南購物節登錄發票總消費金額突破12億元，台南也迎來經濟復甦及商機振興，歡迎各位好朋友多多到台南消費。他預告，之後將加碼升級將抽iPhone 13。

他說，振興五倍券將於10月8日啟動消費，適逢雙十連假，勢必帶起一波消費熱潮，市府各局處積極合作推出「台南振興有夠讚 食宿遊購行」振興加碼措施，歡迎大家來台南消費。

經發局指出，民眾至台南店家消費滿100元以上，即可憑發票登錄抽美宅、豪車，消費者也可透過台南好物及台南便利送平台線上選購各項優質好物，同樣能參與購物節抽獎，單筆消費最高有500組抽獎序號。

經發局指出，每月直播抽獎均在「台南經濟情報讚」臉書粉絲專頁公開進行，今日抽出獎項包括宏佳騰智慧電車2台、55吋聲寶智慧聯網顯示器1台、iPhone12 1台、iPad 1台、Dyson吸塵器1台、Switch 1台、樂活海洋4人遊艇券2張、大員皇冠假日飯店住宿券及聲寶小家電等65個普獎，中獎名單公告於「台南經濟情報讚」粉絲專頁及台南購物節網站。