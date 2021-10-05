天降凶器！一名熊貓外送員4日下午騎車行經北市文山區仙岩路，竟然被不明掉落的電纜線纏住脖子，當場從機車摔落馬路，痛苦翻滾倒地，目擊民眾表示，救護人員到場，將外送員脖圍拉下一看，脖子上出現一圈勒痕。
有網友在臉書《木柵社團》貼出影片和照片，表示4日下午14時30分左右，在仙岩路上發生送貨員被突然掉落的電線纏住脖子、人從車上摔下去的事故，該網友提醒，這有可能發生在任何人身上，請大家務必小心騎車。
有其他的網友補充，目擊者指出，外送員被電線纏到摔下車滾了兩圈，現場民眾有人幫忙叫救護車，有人疏導交通，防止騎士二次傷害。救護人員到場問完傷者情況後，拉開他脖圍一看，脖子上真的有條勒痕。
經警方調查，林姓外送員當時騎車沿著仙岩路西往東方向直行，疑似因前方大貨車車高過高，勾扯到垂落在路中的有線電視電纜線，落下的電纜線直接勒中林男頸部，導致林男摔車。
警方表示，經派員到場調查確認，勒頸之電纜線是某間有線電視公司所有，已連繫該公司派人前來維修清除。至於為何電纜線會垂落在路中，及確切肇事責任等皆尚待釐清。
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