全球規模最大新鮮現烘連鎖咖啡cama cafe，配合政府振興五倍券政策全新推出「全民振興 享好咖」優惠回饋。凡持政府發行紙本五倍券前往cama cafe門市消費，即可享經典黑咖啡、經典拿鐵、咖啡豆等最低88折優惠。

cama cafe「全民振興 享好咖」優惠，自10/8起至11/30，持政府發行紙本振興五倍券至cama cafe消費，可獲各種優惠，不限整筆訂單全額使用振興券支付。其中購買30杯大杯經典拿鐵，享88折優惠且可寄杯，購買30杯大杯經典黑咖啡，享88折優惠可寄杯。購買5杯大杯經典拿鐵或大杯經典黑咖啡，享95折優惠 、可寄杯。購買咖啡豆商品，任選10包，享88折優惠且可寄豆。

此外，自10/20至11/2期間，電話預訂cama cafe門市外送，並持政府發行紙本振興五倍券支付，即可享：大杯精品手沖咖啡系列4杯88折優惠。